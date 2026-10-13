Este retirado exfutbolista de Universidad Católica, Puebla, Morelia y Tigres vive en suelo azteca hace 43 años y se dedica a las asesorías deportivas. Dio sus argumentos de por qué quiere al Chino en la Roja, incluso por sobre Manuel Pellegrini. ¡Hasta la Generación Dorada salió al baile!

El presente de Esteban González como DT del Querétaro de México es tan bueno que un mundialista chileno radicado en aquel país hace 43 años lo postuló para que sea el nuevo entrenador de la selección chilena. Incluso por sobre el favorito de todos: Manuel Pellegrini.

Se trata de un exjugador de Universidad Católica que compitió en la Copa del Mundo de España 82 con la Roja. De hecho, anotó un gol ante Alemania Federal para el equipo chileno que fue rápidamente eliminado en la fase de grupos. Las referencias son para Gustavo Moscoso.

Hoy en día, Moscoso se dedica a ser consultor deportivo, según le contó a Deportes en Agricultura. En esa calidad, hizo un análisis con lujo de detalles sobre la estadía del Chino González en los Gallos Blancos. “Hablar del presente no me gusta mucho”, introdujo el exjugador del Puebla, ciudad donde reside.

Gustavo Moscoso en acción por la selección chilena, donde jugó 21 partidos y anotó cuatro goles. (Foto: La Roja retocada con ChatGPT).

“Mi trabajo siempre ha sido hablar a futuro de lo que pueda ocurrir con diferentes personajes en el ambiente futbolístico. El Chino, para mi entender, es el futuro del fútbol chileno. Tiene una capacidad impresionante”, manifestó Gustavo Moscoso.

Y prosiguió con sus elogios para el DT que condujo a Coquimbo Unido a ganar el primer título de su historia en la élite chilena. “Todos los que jugamos sabemos que el fútbol depende de tener buenos jugadores, pero sobre todo de tener ideas que se puedan llevar a cabo. Y en eso, el Chino la tiene clarita. Si hay alguien con dedos para tocar ese piano es él”, manifestó el exfutbolista de Morelia y Tigres.

Tuvo más. De hecho recordó a varios entrenadores que llegaron a la Liga MX y no gozaron de un buen pasar. “Acá pasaron muchos técnicos del fútbol chileno que fueron muy importantes y no les fue bien: Acosta, Prieto, Quintano, Salah, Juvenal Olmos. No es fácil introducirse en este fútbol y meter una idea con tanta claridad”, dijo.

Esteban González recibió un tremendo respaldo de Gustavo Moscoso. (Agustin Cuevas/Getty Images).

“Si ven al Querétaro ahora, está a un punto del América. Por sobre Toluca, Chivas, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, equipos económicamente muy fuertes. Es como si jugara su Coquimbo Unido en el fútbol mexicano”, aseguró Moscoso, un conocedor del balompié azteca.

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La adaptación de Esteban González a México duró un semestre y en el segundo, está mostrando un rendimiento que hizo a Gustavo Moscoso preferirlo sobre Manuel Pellegrini para la selección chilena. “Querétaro es un equipo que está muy cercano a lo que se juega en el mundo”, dijo, siempre en Deportes en Agricultura.

“El esfuerzo mayor tal vez lo hace en el regreso rápido después de ejecutar las creaciones para llegar al arco rival. No llega por casualidad, puede llegar de contragolpe o jugando con facilidad. Como lo hacía en Coquimbo. Yo apostaría por él”, apuntó Moscoso.

Esteban González, el DT de los Gallos Blancos de Querétaro. (Agustin Cuevas/Getty Images).

Y argumentó por qué no quiere que el Ingeniero deje el Real Betis para calzarse el buzo de la Roja. “Por lo que escucho, leo y veo estamos esperanzados en que Manuel Pellegrini regrese al fútbol chileno. Ese es el sueño general. Como director deportivo, que es lo que hago, lo dejaría tranquilo”, expuso Moscoso.

“No quisiera que le pasara lo que le ocurrió a la Generación Dorada. Nosotros siempre tratamos de echarnos en la hamaca y triturar todo lo bueno que ha existido en el fútbol chileno. Una selección que se debió haber retirado en lo máximo se retiró en lo más bajo. Con Chile fuera de varios Mundiales”, añadió el exjugador de los Cruzados.

Aunque también defendió a los futbolistas. “Eso no es culpa de los jugadores ni por falta de calidad. Es porque en el tiempo que se debió trabajar en la innovación de los planteles no se hizo nada. Todos se echaron en los huevos esperando que ellos solucionaran el problema del fútbol chileno”, manifestó Moscoso.

Gustavo Moscoso prefiere cuidar el prestigio de Manuel Pellegrini. (Fran Santiago/Getty Images).

Y retornó a la argumentación del porqué rechaza a Pellegrini. “Queremos a Manuel porque él tiene la capacidad de llegar a un equipo y que su idea sea puesta en práctica rápidamente incluso subiendo niveles de jugadores para conseguir éxito. Y yo creo que el único que tiene esos dedos es el Chino González. Lo veo como una copia de lo que puede ser un exitoso DT”, sentenció.

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