La ANFP le confirmó a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana una nueva fecha para el duelo entre Coquimbo Unido y O'Higgins.

Si en el 2025, la final de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo se postergó en múltiples ocasiones hasta encontrar fecha y medidas para llevarlo a cabo. Una situación similar se vive en este año con la definición en Copa de la Liga.

En principio, el duelo entre Coquimbo Unido y O’Higgins se jugaría el sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, suspendiendose por cuestiones climáticas. Luego, se puso para el viernes 16 de octubre en el Claro Arena, mas el aluvión en Las Condes lo echó por tierra.

Pues bien, en las últimas horas desde la ANFP presentaron una nueva propuesta de fecha para que se dispute la final de Copa de la Liga, la cual ya cuenta con el visto bueno de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. Según Radio ADN será el sábado 14 de noviembre en el Estadio Santa Laura.

“Nos parece una estupenda fecha, no tenemos ningún inconveniente. Solo tenemos que ajustar las condiciones y el aforo del Santa Laura“, aseguró el delegado Germán Codina a la emisora sobre esta nueva fecha para la definición del certamen.

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Final de Copa de la Liga se reprograma por tercera vez

Si tomamos en cuenta el calendario de esta temporada, este duelo entre Coquimbo y O’Higgins se disputará en fecha FIFA, específicamente un día después del primero de los amistosos que sostendrá la Selección Chilena contra Colombia en Cali.

En ese ámbito, si consideramos las últimas nóminas de La Roja al mando de Nicolás Córdova, ambos equipos podrían perder jugadores para la final de Copa de la Liga, como los defensores Francisco Salinas en el pirata y Felipe Faúndez en el Capo.

Otro problema que puede surgir es que en esas semanas de receso, la ANFP programe las semifinales de Copa Chile, donde los aurinegros están en cuartos de final, mientras que los celestes ya son semifinalistas. Un duelo dolor de cabeza en Quilín.

En síntesis