Pronósticos Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque: el Galo es favorito en la semifinal de la Copa Sudamericana

Pronósticos: Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque
Atlético Mineiro y Montevideo City Torque se enfrentarán en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para este miércoles 14 de octubre, a las 19:00 horas (de Chile), en el MRV Arena de Belo Horizonte.
El elenco brasileño viene de eliminar al Santos de Neymar y atraviesa una gran racha como local: acumula 15 partidos consecutivos sin derrotas en su estadio. El cuadro uruguayo, por su parte, es la gran sorpresa de la competencia, tras dejar en el camino a Tigre y Cienciano. Además, lidera el Torneo Clausura con 22 unidades.
En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque para que contemples antes de realizar tus apuestas.
El equipo brasileño es favorito en la ida
En seis de sus últimos nueve compromisos como local, considerando todas las competencias, Atlético Mineiro marcó dos o tres goles.
Por su parte, Montevideo City Torque recibió dos o tres tantos en tres de sus cinco presentaciones fuera de casa en la Copa Sudamericana.
Total de goles de Atlético Mineiro: Más de 1.5 + Total de goles de Atlético Mineiro: Menos de 3.5 – 2.08 en 1xbet
Menos de seis córners para Atlético Mineiro
En ocho de sus 10 encuentros en el certamen internacional, el conjunto brasileño ejecutó menos de seis saques de esquina a favor.
Saques de esquina de Atlético Mineiro: Menos de 5.5 – 1.97 en 1xbet
Bernard, la gran figura de Mineiro
Bernard es uno de los referentes de Atlético Mineiro y atraviesa un buen momento: marcó tres goles en sus últimos cuatro partidos. Anotó en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Santos y también convirtió frente a Bragantino y Athletico Paranaense por el torneo brasileño.
Anotará un gol en cualquier momento: Bernard – 4.00 en 1xbet
Cuotas: Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque
Desde los goles del Galo hasta los mercados de córners y goleadores, hay varias opciones para evaluar antes del encuentro. Para conocer las características de la plataforma, sus mercados y otros aspectos relevantes, visita las opiniones sobre 1xbet.
Historial de Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque: últimos partidos
- No se registraron enfrentamientos previos.