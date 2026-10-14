“Ya veremos”: Manuel Pellegrini consigue histórico registro en Champions League y aborda su renovación en el Real Betis

El Real Betis del ingeniero venció por 3-2 al Porto y se ubica como líder del torneo más importante del viejo continente.

Manuel Pellegrini sigue haciendo historia en el Real Betis. Ahora logró un histórico triunfo ante el Porto. Pese a estar 2-1 abajo en el marcador, el equipo no bajó los brazos y logró llevarse el triunfo por 3-2.

Resultado que lo deja en la parte alta de la Champions League y además le permite sumar un nuevo registro a su historia ya que se mete entre los 20 entrenadores con más partidos en el torneo.

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“Ya llegamos aquí hace siete años, y hemos clasificado a copas en todos los años. Vemos un plantel comprometido. La idea futbolística se entrega con mayor facilidad. El equipo está convencido de lo que hace. Vamos en el camino correcto”, recalcó el ingeniero post partido.

El futuro de Manuel Pellegrini: ¿Sigue en el Real Betis o vuelve a Chile?

El tema es que la nueva victoria del Real Betis agranda el apetito de los hinchas albiverdes. Es que además de ser punteros en la Champions League, también están terceros en La Liga de España detrás del Barcelona y Atlético Madrid. Incluso superan al Real por una unidad.

Por lo mismo, ya los hinchas empiezan a pedir su renovación. El contrato de Manuel Pellegrini termina a mitad del 2027 y no van a querer que se vaya tan fácil.

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Sin embargo, Manuel Pellegrini decidió abordar su futuro y explicó que todavía no piensa en ello. Por lo que no se mentaliza ni en el futuro en el Betis, ni tampoco una posible llegada a la selección chilena como tanto se ha especulado.

“Estamos pensando contra Barcelona el día sábado. Ya veremos si ambas partes quieren conversar. Ahora estamos preocupados del partido siguiente. Después habrá una política del club. Han sido siete años importantes”, sentenció.