Luis de la Fuente explica las citaciones de las figuras del Betis de Pellegrini a España: “Muy alto nivel”

El entrenador de los campeones del mundo se refirió a las nominaciones de los jugadores béticos para la Nations League.

Una gran noticia recibió el camarín de Real Betis antes del partido de este domingo ante Elche por La Liga, ya que dos jugadores del elenco de Manuel Pellegrini son las gran sorpresa en la nómina de la selección española.

El entrenador de los campeones del mundo, Luis de la Fuente, citó para los partidos ante Chequia e Inglaterra por la UEFA Nations League al arquero Álvaro Valles y al volante Marc Roca, de gran rendimiento con el elenco andaluz.

El estratega español fue muy claro en señalar que el llamado de los dos jugadores de Betis se debe a que los están siguiendo hace mucho rato y explicó en detalle los dos casos.

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De la Fuente y las citaciones de Valles y Roca a la selección española

Luis de la Fuente, en rueda de prensa, habló en detalle de la citación de Álvaro Valles, quien ha tenido buenas presentaciones en La Liga y en la Champions League con Betis.

“A Valles lo hemos seguido desde que estaba en Las Palmas. Álvaro Valles lo está haciendo fantasticamente y creo que es un buen momento para verlo, que viva el contexto de la Selección y se sume a la causa de este equipo. Es un jugador que seguimos desde hace mucho tiempo. Es un gran portero. Si hubiera estado David Raya en condiciones, no habría venido. Está haciendo un año fantástico”, dijo el calvo estratega español.

Luis de la Fuente y los citados de Betis a la selección española. Foto: REUTERS/Antonio Bronic

Además, a Marc Roca lo llenó de elogios por su comportamiento con la camiseta bética, ya sea a nivel local como internacional.

“Celebro que se incorpore con nosotros Marc Roca, que su club está a un nivel muy alto. Ha sido campeón de Europa sub 21 y tenemos muchas ganas de reencontrarnos. Encaja perfectamente en nuestro ideario futbolístico. Creo que es una muy buena noticia, aunque la mala noticia es que tenga que venir por la lesión de un compañero”, cerró De la Fuente.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Elche y Real Betis por La Liga de España?

El partido entre Elche y Real Betis se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 10:00 horas de Chile. Lo podrás ver mediante las señales de ESPN3 y Disney+.

En síntesis