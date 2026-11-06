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Internacional

Efecto Pellegrini: el campeón del mundo nomina a dos jugadores del Betis para la Nations League

El campeón del mundo jugará ante Chequia e Inglaterra con dos jugadores del Betis en su nómina, un reflejo del gran trabajo de Manuel Pellegrini.

Por Felipe Escobillana

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El arquero Valles fue llamado a la selección de España
© Getty ImagesEl arquero Valles fue llamado a la selección de España

El Betis cumple una temporada notable en esta primera parte del año, lo que le permite marchar 4° en La Liga y sumar 9 puntos en cuatro partidos en la Champions League.

Este buen rendimiento del elenco que dirige Manuel Pellegrini se vio reflejado en la nómina que entregó Luis De la Fuente para los partidos de Nations League que jugará España, pues convocó a dos jugadores de cuadro bético.

Los convocados del Betis a la selección española

Se trata del arquero Álvaro Valles y el mediocampista Marc Roca, ambos de 29 años y puntales en la campaña del elenco andaluz en los primeros meses de temporada.

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Marc Roca es nominado a la selección española

Marc Roca es nominado a la selección española

Valles compartirá el llamado en la portería junto a los campeones mundiales Unai Simón, David Raya y Joan García, siendo el cuarto meta de la selección hispana.

En tanto Roca se vio beneficiado ante las bajas de mediocampistas como Rodri y Dani Olmo, lo que le permitió tener un espacio en el elenco ibérico. Es la primera convocatoria para ambos.

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De la Fuente señaló en conferencia de prensa que “tenemos el futuro asegurado en un equipo que aún es muy joven donde hay espacio para todos“, agregando que en el “fútbol español somos unos privilegiados”.

España, líder invicto de su grupo en Nations League, se medirá como visitante ante Chequia el próximo jueves 12 de noviembre y luego culminará la participación de su zona enfrentando a Inglaterra en Madrid, el 15 de noviembre.

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