El portero que fue figura en el Mundial 2026 y ganador del premio Lev Yashin reveló aquella cortísima estadía en el Elche cuando el Athletic Club era dirigido por un exayudante de la Roja, que con los años regresó como DT al Equipo de Todos.

Por esas cosas que tiene la vida y el fútbol, Unai Simón tuvo que buscar otro destino por una decisión técnica de un exentrenador de la selección chilena. El calendario marcaba el verano español de 2018 y Eduardo Berizzo se había hecho cargo de la dirección técnica del Athletic Club de Bilbao.

En primera instancia, el Toto Berizzo tenía cuatro porteros disponibles para afrontar la temporada. Por esa razón había tomado una determinación que excluía de sus planes a Simón, quien tenía 21 años y había jugado 31 partidos en el Bilbao Athletic de la Segunda B del fútbol hispano.

Fue una historia que contó el mismo golero, quien con los años fue figura en el Mundial 2026 que conquistó la selección española. “La pretemporada la empiezo con Berizzo, que estaba en el primer equipo. Me hizo entender que no contaba conmigo para ir a la pretemporada. Empecé a buscar equipo”, repasó Unai Simón.

Eduardo Berizzo cuando dirigía al Athletic Club de Bilbao. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

“Lo buscaba desde antes porque entendía que no iba a quedarme. El Elche era uno. Y Pacheta me llamaba todos los días para manifestarme el interés. Fue el que más interés mostró en mí. Sabía que en el Elche tendría la posibilidad. Luego, si lo hago bien o mal era otra cosa”, recapituló Simón.

Unai Simón comenzó a jugar en el Athletic Club de Bilbao en la temporada 2018-2019. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Agregó más contexto a esta historia. “Me marché, fui con mi padre. Estuve alojado en un hotel una semana, lo que tardé en encontrar un piso (departamento) para instalarme. En Bilbao estamos acostumbrados a tirar fuegos artificiales muy chulos, pero en Elche montan un cristo de copón”, dijo Unai Simón.

“Veía en una azotea con unos compañeros ese espectáculo. Y me llama (José María) Amorrortu. Me dice que me prepare y debo volver a casa. Joder, qué ha pasado. No sabía qué había pasado, estaba en mi mundo esa noche”, desclasificó el meta sobre la charla que tuvo con el entonces director deportivo del cuadro vasco.

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Unai Simón comenzó su ruta al éxito con el ex DT de la selección chilena Eduardo Berizzo

Para Unai Simón, el exayudante de Marcelo Bielsa en la selección chilena había sido el responsable de su salida. Pero fue el mismo Berizzo quien se la jugó por él, aunque apoyado en una decisión institucional. “Me explicaron que Kepa se había marchado al Chelsea y Iago (Herrerín) se había lesionado”, contó el golero.

“Me despedí de Pacheta y le dije que no fichara a un portero en el mercado de invierno porque quería volver. Se recupera Iago. Y yo pensaba que era para ir de suplente de Remi (Álex Remiro) al Athletic. Inocente fui allí. Llegué un jueves, debutamos un lunes y Berizzo me dice que voy a jugar”, afirmó Simón.

Agregó que “luego me enteré que el club había tomado una decisión con Alex y yo sería el que jugara. Se alinearon los astros, pensaban que no estaba preparado para ello”. Esa determinación con Remiro fue que no jugara en la medida que no aceptara la oferta de renovación.

Unai Simón ganó el Guante de Oro en el Mundial 2026. (David Ramos/Getty Images).

Finalmente, rechazó esa propuesta y emigró como agente libre a la Real Sociedad, acérrimo rival del Athletic Club. “Pasar de 2°B a primera, jugar hasta que se recuperara. Fueron siete partidos. Debuté contra el Leganés, venía el Madrid y luego íbamos a jugar contra el Barcelona”, cerró Unai Simón. El resto, es historia. Y todo el mundo la conoce.

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