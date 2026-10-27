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Balón de Oro

La premonición que hizo Vozinha se cumplió en el Balón de Oro con Unai Simón

El arquero de Colo Colo fue una de las estrellas en la Alfombra Roja de la ceremonia, en la que adelantó el ganador del trofeo Lev Yashin.

Por Felipe Escobillana

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Vozinha fue una de las estrellas en el Balón de Oro
© DAZNVozinha fue una de las estrellas en el Balón de Oro

Vozinha fue una de las estrellas en la ceremonia del Balón de Oro. La fama que alcanzó en el Mundial lo transformaron en un futbolista muy popular, lo que se vio reflejado en la ceremonia llevada a cabo en Londres.

Estuvo nominado como uno de los mejores porteros del mundo y su paso por la alfombra roja no le fue indiferente a la televisión internacional, que lo entrevistó para conocer su sensación.

“Estoy tranquilo, pienso que es un gran honor estar aquí, enhorabuena para los otros porteros y todos los jugadores. Estoy contento de estar acá”, señaló en primera instancia a DAZN.

Luego le consultaron si imaginó antes del Mundial asistir al evento. Hidalgamente, señaló que jamás estuvo en sus planes. “No esperaba estar acá”, manifestó el africano.

Vozinha y Mosa disfrutaron de la ceremonia del Balón de Oro.

Vozinha y Mosa disfrutaron de la ceremonia del Balón de Oro.

Vozinha palpitaba que Unai Simón ganaría el Balón de Oro

El premio Lev Yashin a mejor arquero del mundo fue para el arquero del Athletic de Bilbao Unai Simón, titular de la selección española campeona del mundo.

Vozinha aseguró en la previa que imaginaba que eso podía suceder. “Pienso que será para un español, aunque están Thibaut Courtouis y otros grandes porteros”, contó el meta de Colo Colo.

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Finalmente expresó que “ganará el que se lo merece, que gane el mejor”, demostrando mucha humildad en una ceremonia donde se rodeó de grandes estrellas.

Vozinha rápidamente volvió a Chile acompañado de Aníbal Mosa, entendiendo que el viernes el Cacique tiene un partido crucial ante la Universidad de Concepción.

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