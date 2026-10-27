El presidente de Blanco y Negro, que acompañó a Vozinha en la ceremonia, reveló que las estrellas mundiales saben del Cacique.

Chile estuvo presente en la gala del Balón de Oro que se realizó este lunes, porque el arquero de Colo Colo, Vozinha, era uno de los candidatos a mejor arquero de la temporada 2026, rematando en el sexto lugar en su categoría.

El fiel escudero del portero caboverdiano en Londres fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien se sacó más fotos que niño en el primer día de clases y compartió con los mejores jugadores y entrenadores del mundo.

El controlador de Colo Colo se mostró muy contento por la presencia del club chileno en la ceremonia, y en diálogo con el periodista de RedGol Carlos Quichiz, dio a conocer todo su orgullo.

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Mosa contó que todas las figuras mundiales conocen a Colo Colo

Un día después de la gala y ya más relajado, Aníbal Mosa dio detalles de su encuentro con las principales estrellas del fútbol a nivel mundial, y reveló que cada uno de ellos conocía muy bien a Colo Colo.

Es más, el empresario nacido en Qamishli reveló que el ganador del Balón de Oro, Harry Kane, conoce al club popular, lo mismo que la joven figura de FC Barcelona Lamine Yamal.

“Una de las cosas que más me llamó la atención, que hay que resaltar, porque cuando estamos en nuestro país no nos damos cuenta… Todo el mundo conocía a Colo Colo, desde Harry Kane, el presidente Laporta, Bukayo Saka, Lamine Yamal, Arteta… para mí es un orgullo“, dijo Mosa.

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“Yo me presentaba, andaba con mi insignia y decía que era de Colo Colo. Me respondían: ‘oh, Colo Colo, el más grande de Chile’. Para mí eso es un tremendo orgullo, poder compartir con los grandes del fútbol mundial y que conozcan a Colo Colo”, agregó el timonel albo.

Aníbal Mosa cumplió el sueño de muchos y conoció a las principales estrellas del fútbol mundial, que se dieron cita en Londres para la gala del Balón de Oro.

En síntesis

Aníbal Mosa representó a Colo Colo durante la gala del Balón de Oro .

representó a Colo Colo durante la gala del . Vozinha , arquero de Colo Colo, obtuvo el sexto lugar como mejor portero del 2026.

, arquero de Colo Colo, obtuvo el como mejor portero del 2026. Harry Kane ganó el Balón de Oro en el evento realizado en Londres.

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