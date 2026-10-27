El presidente de Blanco y Negro estuvo en la ceremonia en Londres acompañando a Vozinha y compartió con todas las figuras.

Colo Colo tuvo una jornada especial este lunes, porque por primera vez uno de sus jugadores participó de la ceremonia del Balón de Oro, ya que Vozinha estaba nominado a mejor arquero del año.

El portero fue elegido como el sexto mejor portero del año, gracias a sus presentaciones con Cabo Verde en el Mundial 2026. El español Unai Simón fue el ganador del Trofeo Lev Yashin.

La presencia de Vozinha en Londres la aprovechó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien acompañó al meta africano al evento y se sacó fotos con los mejores jugadores y entrenadores del mundo.

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La anécdota de Aníbal Mosa con Harry Kane

Aníbal Mosa habló con radio ADN finalizada la gala y contó una situación que vivió con Harry Kane, el flamante ganador del Balón de Oro.

“Una anécdota que me pasó, porque yo me saqué primero una foto con él antes de que fueran las premiaciones y le dije: ‘tú vas a ganar’. Me quedó mirando como no entendiéndome mucho“, dijo Mosa sobre el momento que vivió con el inglés.

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“Después me volví a sacar una foto con él, ahora con el Balón de Oro y le digo: ‘¿te acuerdas de que te lo dije?’. Ahí se rió y nos sacamos la foto“, contó Mosa.

Aníbal Mosa gozó como un niño en Londres, acompañando a Vozinha, quien debe viajar de inmediato de vuelta a Chile para preparar el partido de Colo Colo ante Universidad de Concepción de este viernes.

En síntesis

Vozinha , arquero de Colo Colo, obtuvo el sexto lugar en el Trofeo Lev Yashin .

, arquero de Colo Colo, obtuvo el en el . Harry Kane ganó el Balón de Oro durante la ceremonia realizada en Londres .

ganó el durante la ceremonia realizada en . Unai Simón fue galardonado como el mejor arquero del año en la gala.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Concepción por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a la cancha este viernes 30 de octubre, cuando desde las 19:00 horas se mida ante Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera