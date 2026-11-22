Sitio especialista en equipaciones del mundo lanzó un modelo que apunta al "70%" de cómo será la nueva piel alba. En años anteriores tuvieron éxito siempre con sus predicciones.

Colo Colo logró el título de la Liga de Primera 2026 y ya palpita la próxima temporada en Copa Libertadores. Mientras alistan las renovaciones en el plantel, la nueva camiseta también es tema.

Es ahí donde el sitio especialista en equipaciones, Footy Headlines, remeció a los hinchas albos con la que sería la nueva piel. Ahí adelantaron que “detalles tempranos sobre la camiseta de local de Adidas Colo Colo 2027 han surgido, acompañados de un mockup predictivo creado por Studio Köbö”.

“Basado en información inicial proveniente del extranjero, que actualmente tiene aproximadamente un 70% de probabilidades de coincidir con el producto final, la próxima camiseta principal combinará una estética tradicional con un tributo a un capítulo definitorio en la historia del club”, dice la información.

La predicción que genera debate por camiseta de Colo Colo

Siempre bajo la información del sitio especialista en nuevas camisetas, Footy Headlines informó que la piel 2027 de Colo Colo se construirá sobre la plantilla de Adidas 2026. Ahí se incorporan “las tres rayas sobredimensionadas en negro a lo largo de los hombros sobre la base blanca característica”.

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“La configuración monocromática continúa con un logo de Adidas en negro y el patrocinador frontal Jugabet, junto con el escudo del club en el pecho izquierdo coronado por la tradicional barra negra de luto y la estrella dorada”, dice la citada fuente.

Dejando en claro que la foto apunta a un 70% del producto final, en la publicación explican que la idea es homenajear a una leyenda: el centenario de la muerte de David Arellano y también la gira internacional de 1927.

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Por ahora Colo Colo sigue ocupando su tradicional equipación 2026, donde le restan duelos en Liga de Primera y también en Copa Chile. En esta última, pueden sumar un nuevo título, donde lo primero es superar las semifinales ante O’Higgins.