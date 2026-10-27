La Pulga terminó en el quinto lugar de la votación, pese a las expectativas que existían en Argentina por su rendimiento con la selección.

La posición de Lionel Messi en el Balón de Oro 2026 generó sorpresa en Argentina. La prensa trasandina esperaba verlo entre los primeros puestos por su actuación con la selección, el capitán argentino terminó quinto en la clasificación final.

El delantero quedó por detrás de Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri, mientras que superó al georgiano Khvicha Kvaratskhelia, según el listado oficial.

La Pulga terminó en el quinto lugar de la votación y no asistió a la ceremonia en Londres.

El rendimiento de Messi en el Mundial

Pese a no alcanzar el podio, el desempeño del argentino con su selección fue destacado por la prensa de su país.

El diario Olé resaltó sus ocho goles y cuatro asistencias para llevar a Argentina a una nueva final, aunque el título terminó en manos de España.

La ubicación del rosarino reabrió el debate sobre su vigencia entre las principales figuras del fútbol mundial, incluso en una temporada en la que volvió a destacar con la camiseta albiceleste.

ver también Mbappé hace historia ante Barcelona: supera los 100 goles en Real Madrid y deja atrás una marca de Messi

Top 10 del Balón de Oro 2026

1. Harry Kane

2. Kylian Mbappé

3. Lamine Yamal

4. Rodri

5. Lionel Messi

6. Khvicha Kvaratskhelia

7. Ousmane Dembélé

8. Erling Haaland

9. Michael Olise

10. Fabián Ruiz

¿Por qué Messi no asistió a la ceremonia?

Lionel Messi tampoco estuvo presente en la gala celebrada en el London Palladium Theatre, en Inglaterra.

Aunque el futbolista no entregó una explicación oficial, medios argentinos atribuyeron su ausencia a la seguidilla de viajes que enfrentó durante los últimos días.

En resumen…