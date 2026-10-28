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Liga de Primera

EN VIVO Universidad Católica vs. Audax Italiano: Transmisión MINUTO a MINUTO y ONLINE del partido pendiente de la Liga de Primera

Cruzados e itálicos por fin salen a jugar en el Claro Arena por la fecha 24 pendiente de la Liga de Primera 2026.

Por Patricio Echagüe

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Cruzados e itálicos chocan en el Claro Arena.
© Photosport.Cruzados e itálicos chocan en el Claro Arena.

Tras una vuelta bastante larga por fin Universidad Católica y Audax Italiano salen a jugar por la fecha 24 pendiente de la Liga de Primera 2026. Pese a la negativa de los cruzados por disputar este duelo, la ANFP golpeó la mesa para que la pelota rodara en el Claro Arena.

Lamentablemente este choque llega en un momento complejo para la UC. El equipo de Daniel Garnero viene de perder por 3-1 ante Unión La Calera, resultado que lo complicó bastante en sus aspiraciones por ser el Chile 2 al quedar a seis puntos de la U.

Por su parte Audax viene de empatar 1-1 ante Huachipato, una igualdad que no le sumó mucho en su lucha por escapar de la zona baja en la tabla de posiciones. Los itálicos marchan en el puesto 12° con 29 puntos.

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¿A qué hora juega Universidad Católica vs Audax Italiano?

Cruzados e itálicos se verán las caras hoy miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

Universidad Católica y Audax se verán las caras en el Claro Arena. | Foto: Photosport.

Universidad Católica y Audax se verán las caras en el Claro Arena. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver el Universidad Católica vs Audax EN VIVO y ONLINE?

Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Por su parte de manera online y vía  streaming irá por de HBO MAX para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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Transmisión minuto a minuto del partido:

¡LA FORMACIÓN DE CATÓLICA!

Esta es la oncena cruzada para jugar esta tarde ante los itálicos.

¿Se repite esta tarde la guerra de goles del primer semestre?

En duelo jugador por la primera rueda la UC se impuso por 4-3 en el Bicentenario de La Florida. En el equipo cruzado anotaron Clemente Montes (11'), Justo Giani (33'), Matias Palavecino (41') y Juan Ignacio Díaz (89'), mientras que en al cuadro itálico convirtieron Giovani Chiaverano (4'), Franco Troyansky (28') y Marco Collao Ramos (53').

El cuerpo arbitral para hoy

El juez de hoy será Mathias Riquelme, quien será asistido por Alan Sandoval y Emilio Bastías. Por su parte el cuarto árbitro será Claudio Díaz, mientras que en el VAR estarán Cristián Garay y Eric Pizarro.

El camarín de la UC listo en el Claro Arena

¡LA UC ESTÁ EN SU CASA!

¡EL TORNEO SE PONE POR FIN AL DÍA!

Tras una vuelta bastante Universidad Católica y Audax Italiano salen a jugar desde las 20:30 horas en el Claro Arena por la fecha 24 pendiente de la Liga de Primera 2026.

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