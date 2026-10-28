Cruzados e itálicos por fin salen a jugar en el Claro Arena por la fecha 24 pendiente de la Liga de Primera 2026.

Tras una vuelta bastante larga por fin Universidad Católica y Audax Italiano salen a jugar por la fecha 24 pendiente de la Liga de Primera 2026. Pese a la negativa de los cruzados por disputar este duelo, la ANFP golpeó la mesa para que la pelota rodara en el Claro Arena.

Lamentablemente este choque llega en un momento complejo para la UC. El equipo de Daniel Garnero viene de perder por 3-1 ante Unión La Calera, resultado que lo complicó bastante en sus aspiraciones por ser el Chile 2 al quedar a seis puntos de la U.

Por su parte Audax viene de empatar 1-1 ante Huachipato, una igualdad que no le sumó mucho en su lucha por escapar de la zona baja en la tabla de posiciones. Los itálicos marchan en el puesto 12° con 29 puntos.

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¿A qué hora juega Universidad Católica vs Audax Italiano?

Cruzados e itálicos se verán las caras hoy miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

Universidad Católica y Audax se verán las caras en el Claro Arena. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver el Universidad Católica vs Audax EN VIVO y ONLINE?

Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Por su parte de manera online y vía streaming irá por de HBO MAX para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Transmisión minuto a minuto del partido: