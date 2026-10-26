El entrenador argentino no quedó para nada contento con lo hecho por los Cruzados ante Unión La Calera.

Universidad Católica no pudo en su visita a Unión La Calera y dejó puntos que puede extrañar al final de temporada. Daniel Garnero era uno de los más molestos.

Los Cruzados enfrentaban al colista de la Liga de Primera, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Por algo es tan apasionante. Pese a que empezaron ganando con gol de Fernando Zampedri, los Cementeros remontaron con tantos de Sebastián Sáez, Nicolás Ferreyra y Bayron Oyarzo, para dejar el marcador 3-1.

La palabra de Daniel Garnero

Con la caída, Universidad Católica deja ir unidades muy importantes en la lucha por el Chile 2 que da pasaje a la fase de grupos de Copa Libertadores. Daniel Garnero fue muy autocrítico y reconoció la baja actuación que tuvo su equipo.

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“Hubo mucha diferencia en los efectos individuales, en el control en cancha, no tuvimos precisión. También tuvieron más intensidad en el momento que nosotros. Así y todo, nos pusimos en ventaja. Después erramos, fue un partido muy errático, fallamos en situaciones en que podemos haber empatado el juego y erramos en situaciones en que el rival nos terminó atacando”, indicó el argentino.

“Estamos erráticos, imprecisos, eso trae muchos problemas. El rival juega y aprovecha, pero el análisis es mirando para nosotros y no estamos en buen momento, no estamos finos, nos cuesta generar ocasiones y, cuando las creamos, nos cuesta tener efectividad. Hicimos muchos goles en una secuencia grande del partido”, complementó Garnero.

Con la caída, los Cruzados se mantienen en el 3° lugar con 42 puntos, a 3 unidades de Universidad de Chile. El Bulla juega este lunes ante Everton, mientras el club de Las Condes todavía tiene un duelo pendiente con Audax. El próximo domingo 1 de noviembre hay Clásico Universitario, donde Garnero reconoce que llegan con la moral muy baja.

“Cuando no estás bien y te pegan, lo sientes más. Si uno está más seguro o confiado y cometés un error o recibís un golpe, reaccionás de otra manera. Hoy estamos en un momento que ante cualquier golpecito, cualquier cuestión, nos cuesta mucho levantar. Y esto creo que con uno menos tuvimos dos o tres situaciones muy claras de gol. Si el partido terminaba empatado, hubiese sido hasta justo, pero el fútbol tiene estas cosas”, cerró Daniel Garnero.