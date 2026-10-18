El defensor chileno hizo ruido en redes sociales por su choque con Luis Suárez y por su "rapidez" para pedirle la camiseta al astro argentino.

En el marco de la jornada 30 de la MLS, uno de los duelos más atractivos fue el que protagonizaron Atlanta United, donde fue titular el central chileno Paulo Díaz, ante el Inter Miami, que acabó en derrota por 3-1 y donde el nacional se hizo viral por dos acciones.

La primera de ellas ocurrió en el minuto 44, cuando en una disputa dentro del área propia con el delantero uruguayo Luis Suárez, éste le metió el cuerpo y lo sacó por varios metros, quedando libre para mandar el centro para que Germán Berterame abriera la cuenta.

Una cosa a considerar es que el goleador oriental tiene 39 años y está en la última etapa de su carrera, frente a un Paulo Díaz todavía vigente y con actividad en la Selección Chilena. Un reflejo muy claro de las diferencias futbolísticas entre ambos.

Impresionante cómo le puso el cuerpo Luis Suárez a Paulo Díaz. Lo sacó volando. https://t.co/b3VPAJ24z1 — Julianismo 𝑴𝑱 (@_MateoMJ) October 18, 2026

Contra Messi y Suárez: Paulo Díaz se hace viral en MLS

La derrota para el equipo del nacional se firmó en el complemento, cuando apareció en escena la máxima figura del visitante, el argentino Lionel Messi, quien anotó un doblete en los 56′ y 60′. El descuento local fue obra de Fafa Picault de lanzamiento penal (89′).

Pero fue tras el pitazo final que otra vez Paulo Díaz se hizo viral, pues fue el primero de los jugadores de Atlanta United en acercarse a La Pulga y pedirle su camiseta, en una escena que terminó en el intercambio de enseñas por parte de ambos.

Desde su llegada a la MLS proveniente de River Plate, el oriundo de Santa Cruz disputó hasta ahora un total de 559 minutos en ocho encuentros, donde recibió una tarjeta amarilla, sin registrar goles ni asistencias.

ABRAZO Y CAMBIO DE CAMISETAS: Leo Messi y Paulo Díaz protagonizaron este momento tras la victoria 3-1 de Inter Miami a Atlanta United. 📺 @MLS on Apple TV https://t.co/r67nWMe2xX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la jornada 31 de la MLS, el Atlanta United de Paulo Díaz recibirá en el Estadio Mercedes-Benz de esta ciudad al Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski. El duelo se disputará este sábado 24 de octubre desde las 20:30 horas.

En síntesis

Atlanta United de Paulo Díaz cayó 3-1 en la MLS ante el Inter Miami de Messi y Luis Suárez.

El central chileno se hizo viral tras ser desplazado por Suárez, de 39 años, en el primer gol.

Tras el partido, Díaz también fue viral al ser el primero en cambiar su camiseta con Lionel Messi.