Un histórico asegura que quedó conforme con varios niveles, incluso suma uno más que ya se ganó la titularidad.

La victoria de la selección chilena por 2-0 ante la selección de México permitió ver mejores niveles en la Roja, donde fueron varios los jugadores que aprobaron en el último amistoso.

Así también lo hizo saber Patricio Mardones, quien en conversación con Redgol, asegura que hay material para ilusionarse en un proceso que va poco a poco dando pasos.

“Siempre es importante ganar, Chile hizo un buen partido con rendimientos individuales que creo que eso es lo más rescatable“, destacó el ex jugador de Universidad de Chile.

Gonzalo Tapia aparece como carta del futuro en la Roja. Foto: FFCh.

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Paulo Díaz, Gutiérrez y Tapia ilusionan en la Roja

Patricio Mardones sacó la cancha y eligió a los mejores del equipo de Nicolás Córdova, teniendo en cuenta lo mostrado en la Roja en la victoria ante la selección de México.

“Retomó su nivel Paulo Díaz que hizo un gran partido, (Maximiliano) Gutiérrez también el delantero, creo que (Gonzalo) Tapia el chico que está en Estados Unidos que fue interesante lo que hizo. En líneas generales todos con un nivel bueno”, destacó.

Fuera del podio, pero no menos importante, deja en claro que hay uno que ya se ganó su espacio: “Vigouroux sigue demostrando seguridad, ha demostrado en todos los partidos solidez”.

“Los jugadores, a pesar de las derrotas, se pudieron levantar, se ve algo interesante para más adelante, pero con una línea clara desde la dirigencia hacia abajo para que chile pueda tener un equipo para competir más adelante”, finaliza.