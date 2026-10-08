El entrenador argentino dirá presente en la despedida del ex lateral derecho de Universidad de Chile el próximo 17 de octubre.

Uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universidad de Chile de los últimos años es el argentino Matías Rodríguez, quien tendrá su despedida del fútbol el 17 de octubre.

El ex lateral derecho argentino, quien tiene el récord de ser el defensor más goleador en la historia de la U, será homenajeado el próximo sábado en un gran evento a realizarse en el estadio Bicententario de La Florida.

Muchos personajes ligados al cuadro azul han confirmado la presencia al partido a disputarse en el césped artificial floridano, donde una de las grandes sorpresas será la presencia de Sebastián Beccacece, según información que maneja RedGol.

ver también “El que más me gustó”: Matías Rodríguez elige al mejor jugador de U. de Chile 2011

Sebastián Beccacece viene a Chile a la despedida de Matías Rodríguez

Sebastián Beccacece y Matías Rodríguez compartieron en la mejor época en la historia de la U, cuando el blondo estratega era el asistente de Jorge Sampaoli, de aquel equipo laico que ganó la Copa Sudamericana en 2011.

El viaje de Beccacece a Chile invita a la especulación, porque justo estará en el país cuando el gerente de selecciones, Felipe Correa, está buscando a un cuerpo técnico para la Roja de cara a las próximas Eliminatorias.

Matías Rodríguez tendrá su despedida del fútbol. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El ex entrenador de la U ha sonado en más de una ocasión para asumir en la Selección, y ahora como está libre tras su partida de Ecuador, tiene piste libre para negociar con cualquier equipo.

Por lo pronto, Sebastián Beccacece viene a Chile a acompañar a un amigo, pero si recibe una invitación a tomarse un café en las cercanías de Quilín… no lo vería con malos ojos.

En síntesis

Matías Rodríguez tendrá su despedida futbolística el 17 de octubre en La Florida.

tendrá su despedida futbolística el 17 de octubre en La Florida. Sebastián Beccacece participará en el partido de homenaje al ex lateral argentino.

participará en el partido de homenaje al ex lateral argentino. El estratega argentino está libre tras finalizar su periodo como entrenador de Ecuador.