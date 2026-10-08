El ex lateral argentino tuvo elogios para un ídolo del Bulla en la conquista de la Copa Sudamericana.

Uno de los jugadores que ha dejado huella en Universidad de Chile es Matías Rodríguez. Cerca de jugar su partido de retiro, se animó a elegir al mejor jugador con el que fue su compañero.

Rodríguez llegó en 2010 a Chile de la mano de Gerardo Pelusso. Para muchos era un desconocido, pero el DT uruguayo lo conocía de Nacional de Montevideo y apostó fuerte por el argentino. El tiempo le dio la razón y el formado en Boca Juniors se metió en el corazón de los hinchas.

El mejor para Matías Rodríguez

Matías Rodríguez celebrará su partido de despedida el próximo 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Por esta razón, dio una entrevista repasando su carrera y fue consultado por el mejor jugador que tuvo como compañero. Ahí se quedó con un ídolo de Universidad de Chile 2011.

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“Charles Aránguiz. Desde que lo conocí en el 2011, me atrevo a decir que nunca lo vi jugar mal. Y ha estado afuera él y coincidimos en Brasil cuando él jugaba en Inter, yo en Gremio y ahí lo tuve que enfrentar y me acuerdo que nuestro técnico pensó mucho en ese jugador, que era Charles y me preguntaba a mí cómo era y le digo ‘para mí es extraordinario, está en todos lados’“, dijo a Minuto 90.

De todas maneras, Rodríguez también destacó a otros dos compañeros con los que ganó la Sudamericana. “Sacando a Charles, también Marcelo Díaz cuando asume la posición de volante. En esos momentos, bueno, sacando al Edu (Vargas), que el Edu tuvo ese año extraordinario y ahora está muy bien también”, complementó.

Aránguiz fue elegido el mejor jugador de la final de la Sudamericana 2011. Imagen: Photosport

Matías Rodríguez fue formado en Boca Juniors, pasó por Nacional, Sampdoria y Gremio, entre otros clubes. También fue seleccionado argentino durante 2012, aunque no llegó a debutar. De todos modos, destacó a un compañero de Universidad de Chile como el mejor de todos.

“Pero volviendo a la pregunta, Charles Aránguiz fue el que más me gustó como compañero, después puedo decir a muchos más, pero ese fue el que más me gustó“, cerró Matías Nicolás Rodríguez.