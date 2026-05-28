El ex lateral del Romántico Viajero contó el motivo del festejo que quedó grabado en la retina de los Azules.

Matías Rodríguez protagonizó grandes capítulos de Universidad de Chile. Uno de ellos, fue la histórica goleada por 5-0 ante Colo Colo en el año 2012. En el recuerdo de los Azules quedó su festejo.

El argentino arribó al Romántico Viajero en el año 2010 y se metió en el corazón de los hinchas. Fue tricampeón, ganador de la Copa Sudamericana y se terminó transformando en el defensa más goleador del Bulla. Su nombre está escrito con letras doradas en el CDA.

La manito de Rodríguez a Colo Colo

El 29 de abril de 2012 los hinchas de Universidad de Chile vivieron uno de sus superclásicos más felices. Ese día golearon por 5-0 a Colo Colo en el Estadio Nacional, siendo una verdadera fiesta en Ñuñoa. Matías Rodríguez fue una de las grandes figuras.

ver también “Quedamos de comer un asado”: la muy cercana relación de Matías Rodríguez y Fernando Gago

Maticrack anotó dos goles ante los Albos en esa jornada, siendo además quien selló todo con el último tanto. En el festejo, fue fotografiado haciendo el gesto de cinco con la mano, en una imagen que quedó para el recuerdo entre los seguidores del Bulla. Hoy el retirado jugador explicó ese gesto.

“Yo voy a festejar y cuando vuelvo, no recuerdo qué compañero viene y yo le hago así para agarrar y justo queda como que estoy haciendo la manito, pero es porque tengo las dos manos abiertas y queda como eso, pero no fue con ninguna mala intención”, detalló a RedGol.

Rodríguez, quien hoy prepara los detalles para su partido despedida del fútbol el próximo 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, remarcó que a él jamás le gustó cargar el rival. Todos siempre interpretaron que esa manita era por los cinco goles de la goleada ante Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“Nunca me gustó burlarme, me gustó siempre disfrutar y festejar en privado”, cerró Maticrack. En total el ex seleccionado argentino le anotó 4 goles a los Albos en superclásicos oficiales.