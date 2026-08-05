Matías Rodríguez dejó un paso muy grande en el fútbol chileno, al ser una de las estrellas que tuvo Universidad de Chile en la obtención de la Copa Sudamericana 2011.
A pesar de que fue convocado por Argentina para eliminatorias y jugó en el extranjero, volvió a nuestro país para echar raíces, al punto de nacionalizarse y ahora vestir la Roja en un Mundial.
El equipo nacional jugará el Mundial F6 siendo representados por Socca Chile. En el evento jugarán 48 países de 6 continentes, desde el 28 agosto al 6 de septiembre 2026.
Mati Rodríguez jugará en el Mundial F6
Mati Rodríguez: al Mundial F6 y su despedida
Serán 15 los seleccionados nacionales que irán a Europa, entre los que están Matías Rodríguez, quien se siente feliz por tener esta oportunidad a sus 40 años.
“Quiero contarles a todos que me preparo de la mejor forma para representar a Chile en el Mundial de Fútbol 6 que jugará en Alemania“, le señaló a Redgol.
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Agregó que “estoy contento, adaptándome, conociendo a los compañeros. Es una alegría, un honor representar al país de la mejor forma. Agradecido de esta oportunidad”.
Además, deja invitados a todos a su despedida del fútbol. “El 17 de octubre estaré haciendo mi despedida del fútbol profesional, junto a todos mis compañeros de la U. Los espero a todos para una grata tarde”, señaló el Mati.