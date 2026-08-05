El ex jugador de Universidad de Chile se sumó al equipo que irá a Alemania a representar a la Roja. Además, ya palpita su partido de despedida en octubre.

Matías Rodríguez dejó un paso muy grande en el fútbol chileno, al ser una de las estrellas que tuvo Universidad de Chile en la obtención de la Copa Sudamericana 2011.

A pesar de que fue convocado por Argentina para eliminatorias y jugó en el extranjero, volvió a nuestro país para echar raíces, al punto de nacionalizarse y ahora vestir la Roja en un Mundial.

El equipo nacional jugará el Mundial F6 siendo representados por Socca Chile. En el evento jugarán 48 países de 6 continentes, desde el 28 agosto al 6 de septiembre 2026.

Mati Rodríguez jugará en el Mundial F6

Mati Rodríguez: al Mundial F6 y su despedida

Serán 15 los seleccionados nacionales que irán a Europa, entre los que están Matías Rodríguez, quien se siente feliz por tener esta oportunidad a sus 40 años.

“Quiero contarles a todos que me preparo de la mejor forma para representar a Chile en el Mundial de Fútbol 6 que jugará en Alemania“, le señaló a Redgol.

ver también Platense se queda sin entrenador a una semana de jugar Libertadores ante Coquimbo Unido

Agregó que “estoy contento, adaptándome, conociendo a los compañeros. Es una alegría, un honor representar al país de la mejor forma. Agradecido de esta oportunidad”.

Además, deja invitados a todos a su despedida del fútbol. “El 17 de octubre estaré haciendo mi despedida del fútbol profesional, junto a todos mis compañeros de la U. Los espero a todos para una grata tarde”, señaló el Mati.