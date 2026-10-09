Tras la caída en Antofagasta, el técnico se juntó con sus futbolistas, lo que casi provoca que pierdan el vuelo de regreso a Santiago. Tensión total.

No cayó para nada bien en las huestes de Universidad de Chile la dura derrota por 0-2 en su visita a Deportes Antofagastapor la ida de los cuartos de final en Copa Chile. Tanto así, que obligó a tomar medidas dentro de la institución.

Según cuenta el medio partidario Emisora Bullanguera, después del partido en el Estadio Calvo y Bascuñán, el técnico Fernando Gago sostuvo una extensa reunión con el plantel de jugadores la cual alteró los planes iniciales del club.

Es que la cita donde el estratega de la U enrostró a los jugadores los errores que se cometieron ante Antofagasta y les levantó la voz de cara a la revancha en Copa Chile, se extendió por más tiempo del esperado y casi pierden el vuelo de vuelta a Santiago.

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Reunión de Gago con el plantel altera planes en la U de Chile

La publicación señala que “esta situación afectó la salida de la delegación al aeropuerto, por lo que llegaron atrasados y sobre la hora para tomar el vuelo de regreso”, y añade que “fueron casi 20 minutos más después de lo estipulado en el cronograma, lo que hizo pasar susto a los encargados del club”.

Sobre el encuentro post partido en Antofagasta, el citado medio dice que “si bien Gago conversó con todos, pudimos constatar que jugadores como Cristopher Toselli y algunos juveniles no estaban dentro del camarín, donde el DT levantó la voz pensando en la revancha que tendrán que remontar”.

Serán tres los duelos que Universidad de Chile tendrá en lo que resta de octubre. El lunes 12 recibirá en el Estadio El Teniente de Rancagua. Nueve días después, el miércoles 21 jugará la vuelta con Antofagasta por Copa. Y cierra el lunes 26 de local contra Everton.

En síntesis