El Romántico Viajero visita al Puma por la ida de los cuartos de final del torneo local.

Universidad de Chile y Deportes Antofagasta saltan a la cancha en los cuartos de final de la Copa Chile 2026. En esta jornada se disputará el duelo de ida de la ronda de los ocho mejores.

El Romántico Viajero viene de eliminar a Everton, con polémica por todo lo sucedido en la ida en Sausalito. Hablando de lo deportivo, los dirigidos por Fernando Gago son uno de los candidatos a quedarse con el título y deben ratificarlo ante los Pumas.

Deportes Antofagasta si bien milita en la Primera B, es un equipo muy complejo. De hecho, está en el 5° lugar en la categoría de plata, luchando por el ascenso. Arranca como local ante Universidad de Chile, por lo que busca dejar los puntos en casa antes de viajar a Santiago.

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