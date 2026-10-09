Luis Marcoleta es un entrenador muy ducho, que confirmó estar vigente al darle un paseo a Fernando Gago en el duelo de Copa Chile disputado entre Antofagasta y Universidad de Chile.
A sus 67 años su metodología sigue dando frutos en Primera B, categoría donde ha hecho gran parte de su carrera como entrenador. Algo que a estas alturas siente como una espinita.
En el programa Con Camiseta que se emite a través de RedGol, señaló que uno de sus sueños “es dirigir en el extranjero” y lo mantiene vigente, a pesar de que siente que se le pasó el tren por no mostrarse más en la prensa.
“Mire uno de mis grandes, iba a decir pecado, es que mi marketing ha sido muy malo. He sido malo para esto (dar entrevistas). Si lo hago, es con respeto, pero no soy bueno para la prensa. Últimamente me he puesto más hablador, por una forma de ser mía”, señaló.
Luis Marcoleta le ganó a la U en Copa Chile
El consejo de Bielsa a Luis Marcoleta
Luego Marcoleta contó una recomendación que le hizo Marcelo Bielsa. “A veces utilizo mi currículum, que lo aprendí de Marcelo Bielsa. Tuve una buena comunicación con él, una buena convivencia y una de las veces que me junté con él donde hablábamos de la vida, me dijo ‘mire Marcoleta, a veces el currículum hay que tirarlo'”.
“Eso me faltó a mí. Tengo 8 ascensos, con ese currículum debería estar dirigiendo en Primera. No es hablar mal de nadie, pero ahí hay muchos que nunca han ganado nada”, agregó el estratega del cuadro Puma.
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Piensa que eso mismo ocurre “en la selección”, explicando que “se hizo una vez en Antofagasta un microciclo sub 16 y habían puros desconocidos, ningún ex futbolista, eran puros preparadores físicos. Si ve todas las categorías de la selección chilena hay gente que no tiene el currículum”.
Aclara que “no hablo de capacidades, pero el currículum es importante como dice don Marcelo. No lo digo por mí, pero sí por otros entrenadores que quizás se les niega”.