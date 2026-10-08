Antofagasta venció 2-0 a Universidad de Chile en Copa Chile, por lo que se destacó la labor realizada por el entrenador del cuadro Puma.

Fernando Gago tiene muchas luces y le gusta sacar en cara que jugó Champions League en su época de jugador, donde militó con mucho éxito en el Real Madrid. Luis Marcoleta, todo lo contrario: siempre humilde, un experto en dirigir equipos del ascenso en Chile.

En la cancha, como muchas veces dice el cliché, se ven los gallos. Y Antofagasta de la mano del entrenador chileno hizo ver horrible a Universidad de Chile en Copa Chile, al ganarle 2-0.

En la U entienden que el duelo en los bancos lo ganó por escándalo Marcoleta. Así lo señaló Horacio Rivas, quien en conversación con Redgol aborda la diferencia que hubo entre azules y el cuadro Puma.

“Fue un partido de la U sin encontrarse, donde no hubo conexiones, no se marcó la diferencia de la división. No se vio diferencia de jugadores, de jerarquía“, señaló en primera instancia el ex defensor de la U.

Luis Marcoleta le dio una clase a Fernando Gago en Copa Chile

Los aplausos a Marcoleta por el partido ante la U de Chile

Ahí agregó que “apareció coraje de Antofagasta, el orden y la mano de Marcoleta, el conocimiento para este tipo de cosas que marca esa diferencia gigante”.

Ahondó en la situación, señalando que en llaves de ida y vuelta un “viejo zorro” sabe sacarle lustre a su experiencia. “Esta clase de partido la maneja el conocimiento, la que Lucho tiene por tantos años dirigiendo. Eso es evidente, no hubo discusión”.

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Entiende que “la U estuvo falta de todo: ambición, entender la necesidad de pasar en un campeonato importante, porque se tiene que salir campeón, hay una obligación de por medio. Lamentablemente no se notó”.

La revancha entre ambos elencos será en Santiago, el 21 de octubre. Los azules necesitará ganar por dos goles para forzar a penales y por tres o más tantos para avanzar a semis, donde enfrentaría al ganador de la llave Coquimbo-La Calera.