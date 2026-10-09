Durante el programa No es para tanto, uno de los comunicadores recibió particular saludo que sacó carcajadas entre sus compañeros.

Siendo un habitual en las pantallas de TNT Sports, Cristián Donoso recibió de su propia medicina en el programa “No es para tanto”. El creador de contenido muestra su faceta más lúdica en pantalla, pero esta vez fue sorprendido en vivo.

Con pasos también por El Búnker, el comunicador hincha acérrimo de U Católica celebraba su titulación con los panelistas del programa. Fue ahí que le llegó un particular saludo que sacó carcajadas.

“Un saludo a todo el panel desde acá de Copiapó, especialmente a Donoso por su titulación. Podriai pasarle el título a la U Católica, para que sumen un nuevo título”, dijo uno de los seguidores del programa.

Así fue la “domada” en TNT Sports

Mientras se escuchaban mensajes de felicitaciones de seguidores del programa a Cristián Donoso, uno de los usuarios sorprendió tocándole la oreja al panelista de TNT Sports. Las risas no se hicieron esperar en el espacio que cubre el fútbol chileno.

“Lo hizo, lo logró, lo hizo de una forma muy elegante, porque comencé agradeciendo el saludo… Se agradece la cantidad de saludos, al menos sumé un título yo este año”, dijo el panelista, tomándose con humor.

Por su parte, sus compañeros festinaron con la situación. Siempre en la buena onda del programa, Jorge Pizarro subió al columpio a su compañero diciendo “qué grande, estos son los saludos que me gustan”.

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En cuanto a su fanatismo cruzado, Cristián Donoso siempre ha dejado en claro en sus redes sociales y el contenido que delira con U Católica. Esta vez, la ausencia de títulos el último año le pasó la cuenta en pleno programa.