El duelo que se iba a disputar este sábado en el Claro Arena deberá ser reprogramado tras el aluvión que afectó a las inmediaciones del recinto.

Las intensas lluvias que cayeron este jueves en la Región Metropolitana causaron estragos, donde una de las zonas más afectadas fue la precordillera, con un fuerte aluvión que golpeó a San Carlos de Apoquindo.

Debido al desastre natural, la ANFP decidió suspender el partido que debían disputar Universidad Católica y Audax Italiano, pactado para este sábado en el Claro Arena.

La determinación del organismo con sede en Quilín fue tomada en conjunto con las autoridades, debido a que el recinto de la UC está muy cerca de los barrios más afectados por el aluvión.

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ANFP suspende el partido de la UC con Audax

La ANFP dio a conocer la decisión de la medida a través de un comunicado, donde explican los motivos para reprogramar el duelo entre cruzados e itálicos.

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que debido al frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana, provocando un grave aluvión en la comuna de Las Condes, se ha decidido suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para el sábado 10 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente a la Fecha 24 de la Liga de Primera Mercado Libre”, señala el inicio del escrito.

“Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”, añade.

Ahora, la ANFP tiene que buscar una nueva fecha para disputar el partido, pero como ambos equipos no siguen participando en las instancias finales de la Copa Chile, se va a simplificar la búsqueda de un nuevo día para que se desarrolle el encuentro.