Universidad Católica informa del estado del Claro Arena tras aluvión en Las Condes: “No se ve afectado”

El cuadro cruzado se refirió a la grave situación que se produjo en las cercanías del estadio en San Carlos de Apoquindo.

Una sensible situación se está produciendo en la comuna de Las Condes, donde un aluvión está afectando a la zona de San Carlos de Apoquindo, muy cerca del estadio Claro Arena de Universidad Católica.

Las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana provocaron estragos en la zona precordillerana, justo en el barrio en el que está emplazado el moderno recinto deportivo.

En Universidad Católica informaron la situación en la que se encuentra el Claro Arena, el cual no se vio afectado por el aluvión que sigue complicando a la comuna de la zona oriente de Santiago.

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Cruzados informa del estado del Claro Arena

Mediante un breve mensaje, comunicaciones de Cruzados SADP dio a conocer que el estadio y el complejo de Universidad Católica no se vio afectado por el aluvión.

“El aluvión pasó y está pasando por camino El Alba y más hacía el norte. El complejo y el estadio no se ven afectados“, señalaron desde el elenco estudiantil.

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Además, dieron a conocer la situación en la que se encuentran los jugadores de Católica: “el plantel bajó al Claro Arena para su práctica y están evaluando minuto a minuto si la realizan completa o deben cortarla antes”.

Universidad Católica debe jugar este sábado ante Audax Italiano por la Copa de la Liga en el Claro Arena, compromiso que desde ya corre riesgo de suspenderse por la situación que afecta a la zona de San Carlos de Apoquindo.

En síntesis

Un aluvión en Las Condes afectó el sector cercano al estadio Claro Arena.

afectó el sector cercano al estadio Claro Arena. El estadio de Universidad Católica no sufrió daños tras el paso del aluvión.

no sufrió daños tras el paso del aluvión. El duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano arriesga suspensión por la emergencia.

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¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica vs Audax Italiano por la Liga de Primera?

El partido entre Universidad Católica y Audax Italiano se jugará este sábado 10 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el Claro Arena.