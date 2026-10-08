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Aluvión en San Carlos de Apoquindo: Duelo de Católica por Liga de Primera en riesgo

El desborde del Canal San Carlos afectó al sector oriente de Santiago, en particular el sector donde está el Claro Arena y el campo de entrenamiento de la UC.

Por Alfonso Zúñiga

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Fuerte aluvión sacude a San Carlos de Apoquindo.
© CapturaFuerte aluvión sacude a San Carlos de Apoquindo.

Producto de las intensas precipitaciones que cayeron en las últimas horas sobre Santiago, un grave hecho se produjo en el sector de San Carlos de Apoquindo, donde se ubican el estadio y las principales instalaciones del club Universidad Católica.

Como consecuencia del desborde del Canal San Carlos, un fuerte aluvión afectó a las principales calles del sector, llevándose todo lo que había por delante, incluyendo automóviles y buses del transporte público, además de inundaciones a edificios.

Desde Universidad Católica informaron que “el aluvión pasó y esta pasando por camino El Alba y más hacia el norte“, para luego agregar que el Complejo Raimundo Tupper, donde entrena el Primer Equipo, y el Claro Arena “no se ven afectados”.

“El plantel bajo al Claro Arena para su práctica y están evaluando minuto a minuto si la realizan de forma completa o deben cortarla antes”, dieron a conocer desde el Área de Comunicaciones de la institución como consecuencia de este fenómeno climático.

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