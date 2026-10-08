Desde la Federación de Fútbol de Chile le solicitaron a Gustavo Quinteros una reunión y así ampliar el abanico de candidatos a DT de la Roja.

La selección chilena tuvo un bálsamo tras la victoria 2-0 ante México, lo que le permite a Nicolás Córdova trabajar más tranquilo de cara a los amistosos de noviembre, que se jugarán ante Colombia.

Sin embargo eso no relaja a la Federación de Fútbol de Chile. El gerente, Felipe Correa, entiende que debe tener opciones como entrenador para presentar a la próxima dirigencia que gane las elecciones en la ANFP, que se realizarán el 19 de noviembre.

Surgieron nombres como los de Julen Lopetegui, Nicolás Larcamón y Gustavo Álvarez. Prioridad sigue siendo Manuel Pellegrini, por su prestigio. Y a ellos ahora debe sumarse Gustavo Quinteros, a quien se le solicitó desde la dirigencia de Quilín una reunión según información que se dio a conocer en Redgol, a través del programa Con Camiseta.

La experiencia de Quinteros en Chile y selecciones

Entienden que su currículum en el fútbol chileno es atractivo: campeón con Universidad Católica el 2019 y Colo Colo el 2022 lo hace un conocedor de la actividad nacional. Además dio la vuelta olímpica con Vélez el 2024 en Argentina.

Gustavo Quinteros es uno de los entrenadores que se sondean en la Roja

A nivel selecciones dirigió sin mayor éxito a Bolivia y a Ecuador, a pesar de que con esta última escuadra tuvo un gran inicio de eliminatorias rumbo a Qatar 2018 ganándole a Argentina en Buenos Aires.

La intención de Correa es saber el conocimiento que tiene Quinteros de la actualidad del fútbol chileno, pues respalda mucho el trabajo realizado por Nicolás Córdova y no quiere que se pierda ese proyecto.

ver también Marcelino Núñez y la frase de Córdova que provoca su salida: “Si no te gusta, te vas”

En contra de Quinteros, que no le fue bien en Independiente este año, puede jugarle su relación con los representantes. De Colo Colo, a pesar de la buena campaña realizada durante 3 años, no salió por la puerta ancha por lo mismo.

Matías Camacho, director de Blanco y Negro, lo echó al agua públicamente al señalar que jugadores cambiaban de agente para llegar al Monumental… y coincidentemente lo hacían con el mismo de Quinteros.

Un nuevo capítulo de la teleserie del nuevo entrenador de la Roja, el único seleccionado de Sudarmérica que no tiene confirmado al DT para el próximo ciclo de eliminatorias.