Los coletazos por la clausura de la ANFP: La Roja sufrió suspensión de entrenamiento

Este miércoles se confirmó que por decisión del alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, se cerró el edificio ubicado en Quilín.

Una nueva polémica suma la ANFP bajo el mando de Pablo Milad. A los escritoriazos en la Primera B y la desafiliación de San Marcos de Arica, ahora se la clausura del edificio de la máxima autoridad del fútbol chileno.

Esto porque durante la jornada de este miércoles se confirmó el cierre del edificio ubicado en Avenida Quilín 5635, lo que fue realizado por la Municipalidad de Peñalolén.

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“Este edificio no cuenta con la recepción municipal. Es verdad que se iniciaron tramites, pero desde 2018 se dejó de realizar. Por eso como municipio estamos en la obligación de realizar esta medida. Por normativa nacional no puede funcionar”, recalcó el alcalde Miguel Concha. Deuda que sería de 172 millones de pesos.

Tras el anuncio, la Dirección de Obras Municipales (DOM) realizó el cierre del edificio y puso el reconocido cartel de “Clausurado” en la entrada principal de la ANFP. Lo que terminó por indignar a Pablo Milad.

“Yo le dije al señor al alcalde que suba a conversar. Es una persecución ilegal. Vamos a iniciar acciones judiciales correspondientes. Le faltó decencia al alcalde, para decir que había una fecha y un aviso para indicar que el edificio no estaba regularizado”, acusó el mandamás de la ANFP.

Los coletazos por la clausura de la ANFP: La Roja tuvo que suspender entrenamiento

El tema es que al clausurar el edificio de la ANFP, esto implicó la salida de todos los asistentes del recinto. Lo que contempló los trabajadores, estudiantes y profesores de INAF y hasta la suspensión del entrenamiento de la Roja según indicó 24 Horas.

Durante este miércoles la selección sub 17 llegó al CAR José Sulantay para preparar los amistosos que disputará ante Uruguay el 29 y 31 de octubre. Sin embargo, con está clausura no pudo continuar la práctica y ahora se debe buscar nuevo recinto para recibir al cuadro charrúa.

El tema preocupa en la interna de la Roja, ya que no podrán ocupar el recinto y la regularización de la ANFP podría tardar hasta dos meses.