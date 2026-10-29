Pese a que llegó como refuerzo para este segundo semestre, el técnico Fernando Ortiz borró al "Charrúa" de este duelo clave en Macul. Su lugar lo ocupará Javier Méndez.

Un remezón fue el que provocó en Colo Colo su entrenador Fernando Ortiz al momento de entregar la lista de convocados para el duelo de este viernes ante la Universidad de Concepción en el Estadio Monumental desde las 19:00 horas.

20 fueron los futbolistas citados por el Tano para el encuentro con el Campanil, donde destaca el regreso del lateral izquierdo Diego Ulloa tras no ser parte del duelo ante Palestino por una presunta indisciplina que el propio estratega negó en conferencia de prensa.

La gran novedad está en los futbolistas que no están dentro de la citación de Colo Colo, es porque Ortiz borró de la lista al defensor Iván Román, que llegó como refuerzo para este segundo semestre y que ingresó en el complemento ante los árabes. Lo más increíble no es esto.

El nombre que ocupa el lugar del “Charrúa” en la convocatoria alba no juega un partido desde el 2 de junio de este año, cuando fue titular en la derrota por 1-4 ante O’Higgins. Hablamos del defensor uruguayo Javier Méndez, quien acaba contrato a fin de año.

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Ortiz borra a refuerzo en Colo Colo ante la U de Conce

Otra de las bajas que tendrá el Cacique para este viernes, aunque por razones médicas, es el delantero Leandro Hernández, quien según mencionó la institución en sus canales oficiales posee una “cursa con esguince medial de tobillo” y se encuentra en “tratamiento kinésico”.

Así las cosas, la convocatoria de Colo Colo para el cotejo ante Universidad de Concepción es la siguiente:

ARQUEROS

Vozinha

Fernando De Paul

DEFENSAS

Jonathan Villagra

Joaquín Sosa

Javier Méndez

Erick Wiemberg

Jeyson Rojas

Diego Ulloa

VOLANTES

Cristián Díaz

Víctor Felipe Méndez

Álvaro Madrid

Tomás Alarcón

Arturo Vidal

Claudio Aquino

DELANTEROS

Gedeón Díaz

Marcos Bolados

Lautaro Pastrán

Francisco Marchant

Maximiliano Romero

Javier Correa

Imagen: Colo Colo

En síntesis