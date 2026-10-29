Un remezón fue el que provocó en Colo Colo su entrenador Fernando Ortiz al momento de entregar la lista de convocados para el duelo de este viernes ante la Universidad de Concepción en el Estadio Monumental desde las 19:00 horas.
20 fueron los futbolistas citados por el Tano para el encuentro con el Campanil, donde destaca el regreso del lateral izquierdo Diego Ulloa tras no ser parte del duelo ante Palestino por una presunta indisciplina que el propio estratega negó en conferencia de prensa.
La gran novedad está en los futbolistas que no están dentro de la citación de Colo Colo, es porque Ortiz borró de la lista al defensor Iván Román, que llegó como refuerzo para este segundo semestre y que ingresó en el complemento ante los árabes. Lo más increíble no es esto.
El nombre que ocupa el lugar del “Charrúa” en la convocatoria alba no juega un partido desde el 2 de junio de este año, cuando fue titular en la derrota por 1-4 ante O’Higgins. Hablamos del defensor uruguayo Javier Méndez, quien acaba contrato a fin de año.
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Otra de las bajas que tendrá el Cacique para este viernes, aunque por razones médicas, es el delantero Leandro Hernández, quien según mencionó la institución en sus canales oficiales posee una “cursa con esguince medial de tobillo” y se encuentra en “tratamiento kinésico”.
Así las cosas, la convocatoria de Colo Colo para el cotejo ante Universidad de Concepción es la siguiente:
ARQUEROS
- Vozinha
- Fernando De Paul
DEFENSAS
- Jonathan Villagra
- Joaquín Sosa
- Javier Méndez
- Erick Wiemberg
- Jeyson Rojas
- Diego Ulloa
VOLANTES
- Cristián Díaz
- Víctor Felipe Méndez
- Álvaro Madrid
- Tomás Alarcón
- Arturo Vidal
- Claudio Aquino
DELANTEROS
- Gedeón Díaz
- Marcos Bolados
- Lautaro Pastrán
- Francisco Marchant
- Maximiliano Romero
- Javier Correa
Imagen: Colo Colo
En síntesis
- Fernando Ortiz entregó la citación de Colo Colo para recibir este viernes a la U. de Concepción.
- El DT sorprendió al marginar a Iván Román para citar a Javier Méndez, quien no juega desde junio.
- La nómina destaca el regreso de Diego Ulloa y la baja por lesión del atacante Leandro Hernández.