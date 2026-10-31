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Universidad de Chile

Suspenden el Clásico Universitario de la Juvenil: no se veía nada en San Carlos de Apoquindo

La U derrotaba por 1-0 a la UC cuando se frenó todo el encuentro; la neblina pasó una mala jugada y todo se fue a blanco.

Por Cristián Fajardo C.

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La imagen ya no dejaba ver mucho del partido por la neblina.
© @SRiveraRomeroLa imagen ya no dejaba ver mucho del partido por la neblina.

El clima hizo pasar el primer problema al Clásico Universitario, pero este fue en la Sub 20, donde Universidad Católica recibía a Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo.

Una densa neblina fue borrando la huella poco a poco de los jugadores en la cancha, por lo que el duelo fue suspendido cuando los azules vencían por 1-0 con gol de Diego Cofré.

Diego Cofré marcó el único tanto del partido para la U. Foto: U de Chile.

Diego Cofré marcó el único tanto del partido para la U. Foto: U de Chile.

El clima golpea al fútbol en el Clásico Universitario

Fue cuando el reloj marcaba los 60 minutos del compromiso en San Carlos de Apoquindo cuando el árbitro detuvo por completo el partido, cuando la U vencía por 1-0 a la UC.

El juez del compromiso decidió esperar algunos minutos para ver si cambiaban las condiciones, antes de tomar la decisión de frenar todo por seguridad para los jugadores.

Algo que también afectó al duelo de la Sub 18, donde deberán esperar definiciones de parte de la ANFP para esperar cuándo se seguirán jugando los compromisos.

Mira (entre la neblina) el gol del partido:

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