Cuando los Mineros tenían el triunfo en el bolsillo, los Ruleteros reaccionaron para salir con vida del campamento minero.

La Liga de Primera vive jornadas muy importantes y Cobresal desaprovechó una gran oportunidad. Empataron con Everton y no pudieron encontrar la salvación en El Salvador.

Luego de las derrotas de Unión La Calera y Universidad de Concepción, los Mineros tenían la opción de prácticamente olvidarse de la zona de descenso. Sin embargo, cuando tenían los 3 puntos en el bolsillo, los Ruleteros sacaron una notable reacción.

Increíble final

Cobresal y Everton llegaban con la misión clara de ganar. Mientras los dirigidos por Gustavo Huerta querían escapar al fantasma de la B, los viñamarinos querían seguir metidos en la lucha por ir a la próxima Copa Libertadores. Ambas necesidades se juntaron para asegurar un partidazo.

Las emociones quedaron guardadas para el segundo tiempo. Luego de irse al descanso empatando en blanco, los goles llegaron en el complemento. Juan Fuentes en el 59′ puso el 1-0 para los Mineros, mientras Julián Brea en el 72′ convirtió el 2-0 mediante lanzamiento penal.

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Los Ruleteros no asustaban y Cobresal le sacaba 6 puntos de distancia a la zona de descenso, casi condenando el destino de Unión La Calera y Universidad de Concepción. Claro que esto es fútbol y algo sucedió. Con 6 minutos de descuento, Hugo Magallanes descontó en el 90+5′. Igual no alcanzaba, pero Josué Ovalle aprovechó un error de Alejandro Santander en el 90+6′ y colocó el 2-2 definitivo.

Con este empate, los Mineros no pudieron “hundir” a los Cementeros y al Campanil. De todos modos, restando 10 puntos en el torneo, están a 4 unidades de la zona roja. Igual tienen ventaja para asegurar su permanencia en Primera División.

Si bien los Everton festejó un emotivo empate, para la tabla no les sirve mucho. El triunfo de Universidad Católica ante Universidad de Chile, los hace alejarse a 6 puntos de la zona de Chile 3 a Copa Libertadores. De todos modos, se mantienen en el 4° lugar.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: