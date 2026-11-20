El comunicador termina contrato a fin de año y dos que son parte del programa Todos Somos Técnicos asoman para tomar su lugar. Uno lleva ventaja en negociaciones.

Juan Cristóbal Guarello no seguirá en Canal 13, tras casi 16 años en la señal. Según información de El Filtrador, el periodista no será renovado en su contrato que vence a fin de año.

“La gerencia de comunicaciones del canal explicó la situación del periodista y comentarista deportivo. ‘Su actual contrato se termina a fin de año”, respondieron'”, dice la citada fuente.

Tras llegar en enero del 2011, el comunicador que sigue sus labores en su medio King Kong no va más y en Inés Matte Urrejola ya buscan a su reemplazo. Es ahí donde las miradas apuntan a TNT Sports.

Los potentes nombres que mira Canal 13

Según el medio citado, dos integrantes de TNT Sports y el programa Todos Somos Técnicos son el as bajo la manga de Canal 13 para reemplazar a Juan Cristóbal Guarello: Gonzalo Fouillioux y Aldo Schiappacasse.

Foto: Instagram / Photosport.

“Aldo llevaría ventaja: sería la carta de Pablo Morales y ya lo habrían contactado. Estuvo 13 años en el canal, se fue a CHV en 2018 y dejó esa señal en agosto, cuando la Roja pasó a Mega”, informó El Filtrador.

En el caso de Fouillioux, viene de un activo rol en TNT Sports y defendiendo los colores de TVN en la TV abierta. Ahora se vienen semanas claves de negociación en Canal 13 para tener a su nuevo fichaje en 2027.

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En el caso de Juan Cristóbal Guarello, sigue sus labores en La Hora de King Kong, en su clásico estilo. Por ahora no se ha referido oficialmente para confirmar su adiós de la señal.