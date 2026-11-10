Días antes de su salida del canal, el periodista respondió una consulta ciudadana en otro programa. Todo a raíz de críticas a la señal por las transmisiones de Colo Colo y la U.

Gastón Fauré fue desvinculado de TNT Sports durante el pasado lunes, en una noticia que sacudió a sus compañeros en el canal que transmite el fútbol chileno. Es ahí donde en redes sociales afloró un video de sus recientes dichos en otro programa.

Durante su participación en Todo es Cancha, una consulta ciudadana fue abordada en el panel. Ahí Fauré leyó la pregunta: “¿Dónde chucha está el Sernac? TNT nos está cagando con el Premium a los que pagamos eso”.

Ahí el periodista explicó que, previo a la fecha pasada, “el partido de la U va solamente por HBO. Podría ir por el básico, por TNT Sports, y Colo Colo por el TNT Sports Premium, que es lo que se ha hecho siempre”.

Los dichos de Gastón Fauré

Durante el programa Todo es Cancha, Gastón Fauré explicó cómo funcionaba la transmisión en simultáneo de los pasados partidos de Colo Colo y U de Chile. Ahí le envió un mensaje a los hinchas que reclamaban por el duelo azul solo por HBO Max.

“Desconozco por qué es la decisión, tendrá que ver seguramente con esta idea de negocio de poder facilitar y que la gente se vaya suscribiendo a HBO Max. También hay que ponerle una aclaratoria a esto, si usted está pagando el Premium, puede acceder al HBO Max sin costo adicional, es un culo”, explicó.

Ahí Fauré apuntó a que “si usted paga el Premium, sin costo alguno extra puede ver el partido en HBO Max. Después, el tema en si es engorroso para cierto tipo de gente, mayor o no, que tenga algún tipo de limitante tecnológica”

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De Tezanos lamenta el adiós de Fauré

Durante su espacio en Balong, Manuel de Tezanos se refirió al tema y le dio su apoyo al despedido periodista. Para el conductor de Todos Somos Técnicos, “no tengo idea por qué lo echaron, pero lo imagino”.

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“Lo lamento, le tengo aprecio, aunque no trabajamos juntos hace tiempo. Pero Fauré dijo no me voy a referir al tema, habrá un tema legal y lo respeto a él. No quiero ser irresponsable de opinar de algo que no tengo toda la información. Es alguien cercano, trabajamos en Fox, en TNT, y me da pena que pierda su trabajo”, cerró.