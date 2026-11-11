Ministro Francisco Riveros aclaró que la agenda implica devolver a la fanaticada foránea a los estadios en los Clásicos. Eso sí, le puso fecha al asunto.

Colo Colo ya es campeón de la Liga de Primera y tras la celebración ante su gente, ahora estrenará en cancha oficialmente su corona. Es ahí donde un Clásico lo espera a la vuelta de la esquina.

El próximo domingo 22 de noviembre, el Cacique recibirá en el Estadio Monumental a U Católica. Bajo ese contexto, los hinchas cruzados quieren saber si podrán acompañar al equipo en la lucha por el Chile 2.

Sobre el tema, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, fue claro. Si bien en el Gobierno están trabajando para volver a tener hinchas visitantes en los Clásicos, le dio un portazo a que la medida se lleva a cabo la próxima fecha.

El Gobierno le pone fecha al retorno de hinchas visitantes

Francisco Riveros, ministro del Deporte del Gobierno de José Antonio Kast, alzó la voz ante la consulta directa si se permitirá hinchas visitantes en el Colo Colo vs U Católica. Su respuesta fue tajante y por ahora eso no sucederá.

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“Estamos trabajando en la agenda… La agenda esperamos se pueda implementar lo antes posible, pero lo estamos viendo para 2027 de forma segura”, aseguró el titular de Deportes.

Por eso, el Estadio Monumental solo tendrá hinchas locales el domingo 22 de noviembre, en un duelo que marcará el estreno del Cacique como campeón vigente. Por su parte, la UC se juega el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores.

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U Católica es tercera en Liga de Primera, a dos puntos de U de Chile. En la próxima fecha, los azules jugarán un día antes, cuando el sábado 21 visiten a O’Higgins, en Rancagua, buscando ir a fase grupal de Copa Libertadores.