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Colo Colo

Colo Colo agota cuatro sectores para el clásico con la UC: revisa qué entradas quedan

Colo Colo agotó varias localidades para el clásico ante la UC, pero aún quedan entradas disponibles y estos son sus precios.

Por Franccesca Arnechino

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Los hinchas albos respondieron rápidamente a la venta general para el partido ante la UC y agotaron varias localidades del Monumental.
© Photosport.Los hinchas albos respondieron rápidamente a la venta general para el partido ante la UC y agotaron varias localidades del Monumental.

Colo Colo se prepara para uno de sus últimos grandes desafíos de la temporada 2026: el clásico frente a Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Aunque el Cacique ya aseguró el título de la Liga de Primera tras vencer a Ñublense en Chillán, todavía tiene compromisos pendientes y hoy más que nunca los hinchas quieren acompañar al equipo en el cierre del campeonato.

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¿Qué entradas quedan para Colo Colo vs. Universidad Católica?

Durante este miércoles se habilitó la venta para público general y, en pocas horas, cuatro sectores del recinto de Macul quedaron completamente agotados: Arica, Tucapel, Lautaro y Caupolicán.

Pese a la alta demanda, quedan alternativas para asistir al Monumental y acompañar al campeón del fútbol chileno.

Estos son los sectores que mantienen disponibilidad con los precios publicados:

  • Tucapel Niños: $8.250.
  • Cordillera Niños: $13.750.
  • Océano Niños: $22.000.
  • Magallanes: $16.500.
  • Galvarino: $16.500.
  • Cordillera: $27.500.
  • Océano: $44.000.
  • Rapa Nui: $82.500.

Recuerda que las entradas se pueden adquirir a través de PuntoTicket, aunque la disponibilidad podría cambiar con el pasar de las horas.

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¿Por qué son más caras las entradas para el clásico?

Los tickets tienen un valor más alto porque el encuentro fue catalogado como partido Clase A, categoría que contempla precios superiores.

Además, el sector Magallanes fue habilitado para hinchas de Colo Colo, ya que no se autorizó la presencia de público visitante. Por lo tanto, la UC no tendrá seguidores en el Monumental.

En resumen…

  • Colo Colo agotó cuatro sectores: Arica, Tucapel, Lautaro y Caupolicán.
  • Todavía quedan entradas desde $8.250 hasta $82.500.
  • Los tickets están disponibles en PuntoTicket y el clásico fue catalogado como Clase A.
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