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Liga de Primera

U. Católica vs. Deportes Limache: horario y dónde ver EN VIVO por la Liga de Primera 2026

Cruzados y Tomateros se enfrentan por la fecha 27 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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La UC busca un triunfo clave ante Limache.
© Photosport.La UC busca un triunfo clave ante Limache.

Universidad Católica recibirá a Deportes Limache este domingo, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, en un duelo clave para ambos equipos.

Los cruzados buscarán sumar tres puntos en la pelea por el segundo lugar y presionar a la U por el Chile 2. Mientras Limache intentará prolongar su buen momento y acercarse a la clasificación a torneos internacionales.

En JugaBet el triunfo de Católica está pagando 1.62. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 16.200. El empate tiene un factor de 4.63 y la victoria de Limache 4.51.

La UC pelea por el Chile 2 y Limache busca acercarse a los torneos internacionales.

La UC pelea por el Chile 2 y Limache busca acercarse a los torneos internacionales.

¿Dónde ver U. Católica vs. Limache EN VIVO?

Universidad Católica y Deportes Limache se enfrentarán este domingo 8 de noviembre, desde las 12:30 horas, en el Claro Arena, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

El partido entre Cruzados y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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