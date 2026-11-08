El Rey sólo quiere celebrar esta nueva consagración con el Cacique, que gracias al triunfo ante Ñublense se coronó ganador de la Liga de Primera 2026. En torno a su futuro, Vidal sólo dejó dudas.

Arturo Vidal anotó un golazo infernal en el partido que significó la estrella 35 de Colo Colo, que venció a Ñublense gracias a un postrero gol de Marcos Bolados en Chillán. Un compromiso que había hecho el Rey de marcar en el estadio Nelson Oyarzún Arenas sirvió como premonición.

“Prometí el gol, me tenía mucha confianza. Este año hice la pretemporada y no me lesioné ninguna vez en el año. Pude hacer goles y ayudar al equipo, eso me deja muy tranquilo”, manifestó el “23” en una conversación con TNT Sports. Luego dio más detalles del problema físico que sufrió en esa conquista.

Ante eso, planteó en ADN Deportes que “pensé que me había quebrado el tobillo o la rodilla. Tenemos fuerza para seguir y conseguimos el objetivo. El año pasado fue malo y se lo debíamos”. Por supuesto, el todoterreno centrocampista bicampeón de América con la selección chilena no da más de alegría.

El momento en que Arturo Vidal alzó el trofeo de campeón que ganó Colo Colo en Chillán. (Andrés Pina/Photosport).

“Muy feliz, el fútbol me ha dado muchas cosas lindas. Otra copa más con el equipo que amo, donde salí y me crié. Muy feliz por haber remontado el año pasado que fue muy duro. Pero este año salimos victoriosos, el equipo lo hizo muy bien, trabajó muy duro y se merecía ser campeón”, expuso Vidal.

Por cierto, trazó un paralelo entre el título que logró el Cacique bajo la tutela de Jorge Almirón. “Era mi vuelta en 2024. Todos decían que iba a volver hecho polvo. No fue así. Llevo tres años en Colo Colo, dos campeonatos muy duros. Contento, he trabajado fuerte, he luchado mucho”, manifestó el exjugador de la Juventus de Italia y el Bayern Múnich de Alemania.

Arturo Vidal festeja y posa con la copa que el Cacique conquistó. (Andres Pina/Photosport).

“El equipo que se formó este año fue muy bueno, muchos juveniles aparecieron. Hemos hecho un gran trabajo y logramos el título, que es lo más importante. La gente volvió a festejar otra copa más”, aseguró el King en esta conversación con el periodista Daniel Arrieta.

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Vidal deja en duda su continuidad en Colo Colo tras ganar la estrella 35

Arturo Vidal es uno de los 10 jugadores que debe negociar la renovación en Colo Colo, que con este triunfo agónico en Chillán conquistó su estrella 35. En ese contexto, el Rey sabe que hay muchas cosas que conversar con la dirigencia de Blanco y Negro.

Pero no tiene ninguna señal al respecto. O no quiso darla. “Voy a pensar, sólo quiero celebrar y ver a mis hijos cuando vuelva. No sé todavía qué voy a hacer. Ahora no tengo nada en mi cabeza”, reconoció Vidal. Sólo está preocupado del festejo.

Arturo Vidal en acción ante Ñublense. (Andres Pina/Photosport).

“Quiero celebrar esto, que ha sido muy duro. Veremos qué pasa de aquí en adelante”, anticipó Vidal. Por cierto, Aníbal Mosa también fue consultado por la situación del capitán del Cacique. El timonel de Blanco y Negro dejó clarísima la prioridad.

Es materializar la continuidad de Fernando Ortiz. “Vamos a conversar con todos. Pero como bien saben, primero debemos partir con la cabeza. Nos reuniremos con el Tano, conversaremos con él y a medida que pasen los días, veremos el tema del plantel”, lanzó Mosa.

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