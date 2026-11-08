El entrenador del Cacique no quiso profundizar mucho, pero de todas maneras dejó clarísima su postura en torno al accidente que protagonizó el Chino, quien fue formalizado a la misma hora que Colo Colo jugaba ante Ñublense.

Fernando Ortiz reconoció que apenas puso un pie en el estadio Monumental para asumir como DT de Colo Colo, el jugador que más lo cautivó fue Leandro Hernández. Y este año fue el de la consolidación del Chino en el primer equipo de los albos.

Pero la temporada no terminó para nada bien: se perdió los últimos dos duelos en que el Cacique selló la estrella 35 por lesión. Y por si eso fuera poco, fue protagonista de un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad por la intersección de la calle Pocuro con avenida Los Leones.

Eso ocurrió durante la noche anterior al duelo que el Eterno Campeón le ganó a Ñublense gracias a ese postrero gol de Marcos Bolados. De hecho, el Chino Hernández acudió al control de detención a las 16 horas de este domingo 8 de noviembre.

Leandro Hernández acompañado de Daniel Behar, el Melón, la mano derecha de Fernando Felicevich en Vibra Fútbol. (Jonnathan Oyarzun/Aton Chile).

Vale decir, en pleno desarrollo del partido que coronó a Colo Colo en la Liga de Primera 2026. En ese contexto, y en pleno festejo en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, Ortiz fue consultado por si había tenido alguna charla con el volante ofensivo de 21 años.

“No he hablado con el Chino. No era el momento, seguramente hablaré cuando estemos un poco más tranquilos”, expuso el Tano Ortiz, quien de todas formas le dejó un raspacachos público a Hernández, quien este año debutó en la selección chilena.

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La reprimenda de Ortiz a Leandro Hernández tras su choque ebrio

A pesar de que Ortiz reconoció no haber hablado con Leandro Hernández tras el accidente que le significó ser formalizado a la hora que Colo Colo venció a los Diablos Rojos, de todas maneras le dejó un claro recado. “Es un joven que no tiene que vivir este tipo de situaciones”, lanzó el DT.

Leandro Hernández tiene una conversación pendiente con el Tano Ortiz. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Debe ser consciente de que ya no es el joven de las fuerzas básicas”, sentenció el Tano, quien le pidió comprender a Hernández que ya no está en las inferiores del club. Y que todo lo que haga puede repercutir mucho en su trayectoria. Más si es un delito como el que cometió.

Por lo pronto, la institución alba afina detalles para la celebración mientras que Hernández seguramente se olvidará de tener acción en este final de campaña, que tiene como desafío siguiente un clásico ante Universidad Católica en el estadio Monumental.

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