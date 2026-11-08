El jugador albo chocó en estado de ebriedad la madrugada de este domingo y la Fiscalía determinó rápidas medidas en el control de detención.

Leandro Hernández fue formalizado durante este domingo. El delantero de Colo Colo llegó a la audiencia de control de detención tras protagonizar un choque durante la madrugada, con delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves.

El hecho ocurrido a las 5.00 am, en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro, provocó medidas en la Fiscalía. Ahí se informó arraigo, firma mensual y retención de su licencia de conducir para el futbolista de Colo Colo.

Sumado a lo anterior, habrá un plazo de 120 días para la investigación. Según informó El Deportivo, “la fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Oriente, Patricia Ibarra, explicó que la víctima permanece hospitalizada con diversas fracturas, aunque fuera de riesgo vital”.

Las penas que arriesga Leandro Hernández

Luego de la formalización que tendrá a Leandro Hernández con arraigo, firma mensual y retención de su licencia de conducir por ahora, hay información sobre las penas que arriesga el campeón de Liga de Primera.

Hernández llegando a su formalización/Aton Chile

“La Fiscalía explicó que, de mantenerse la calificación de lesiones graves, Hernández arriesga una pena de entre 541 días y tres años de cárcel, además de una multa y la suspensión de su licencia de conducir por cinco años”, informó la citada fuente.

Las repercusiones del choque del jugador /Aton Chile

Pese a lo anterior, la fiscal informó que “la calificación jurídica podría modificarse dependiendo de la evolución médica de la víctima y los resultados de las diligencias pendientes”.

En cuanto a Colo Colo, Aníbal Mosa habló tras el título en Chillán y dijo que “estamos al tanto de la situación. Lo primero es la persona, gracias a Dios no ocurrió nada que lamentar. Conversaremos con él para ver cómo lo vamos a apoyar”.