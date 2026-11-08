Según reportan, el jugador se saltó una luz roja en Providencia lo que generó el impacto; manejaba con alcohol y está detenido.

En una jornada que se prepara para ser de celebración en Colo Colo, uno de sus jugadores decidió celebrar en forma anticipada el título de la estrella 35, pero en Santiago.

Leandro Hernández provocó un grave accidente de transito en la comuna de Providencia, en la intersección de Los Leones con Pocuro, donde se vio afectado también otro vehículo.

Según reportó radio Bio Bio, el atacante de los albos se saltó una luz roja, donde terminó colisionando con otro auto generando un fuerte impacto, en la madrugada del domingo.

El mismo detalle precisa el en conductor del segundo vehículo tuvo que ser trasladado a un recinto asistencial, por lesiones, además que Hernández fue detenido por manejo en estado de ebriedad.

Leandro Hernández viajaba esta jornada a Chillán. Pepe Alvujar/Photosport

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Los detalles del accidente de Leandro Hernández

Fue el teniente Francisco Cabezas, jefe de la Subcomisaría de Providencia Sur, quien entregó más detalles de la situación del jugador de Colo Colo, tras realizar las pruebas.

“Conducía en estado de ebriedad, con 1.2 gramos de alcohol en la sangre específicamente, y que en este momento, se encuentra detenido”, detalló en el citado medio.

Dentro de las declaraciones, también está la de Andrea Contreras, fiscal adjunto de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Oriente: “Preliminarmente hay un vehículo que pasó con luz roja y se encuentra en calidad de detenido”.

Hay que recordar que Hernández estab marginado para el partido de Colo Colo y Ñublense por una lesión de tobillo, pero que viajaría esta jornada para acompañar al plantel.

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