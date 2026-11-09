El delantero Camilo Melivilú señaló en diálogo con RedGol aseguró que los directivos les dijeron que "la defensa fue buena" y que están listos para enfrentar a San Luis de Quillota.

El último viernes, la dirigencia de San Marcos de Arica presentó de manera formal la apelación al fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP que decretaba su desafiliación en Primera B, por inconsistencias en los balances contables de 2024 y 2025 y presentación de documentación falsa.

Será este miércoles 11 de noviembre a partir de las 19:00 horas que la Segunda Sala sesionará y dictará sentencia sobre el futuro del cuadro nortino, que aún mantiene en incertidumbre la programación de la última fecha de la fase regular del Ascenso.

En la previa a este evento, el plantel de San Marcos continúa entrenando de cara a su último duelo de la campaña, como locales ante San Luis de Quillota. Su delantero, goleador y emblema Camilo Melivilú atendió el llamado de RedGol y reveló cómo están ad portas de la resolución judicial.

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En San Marcos de Arica lanzan aviso tras apelación ante ANFP

“La verdad es que estoy un poquito ansioso. Pero tranquilo que ya no queda en nuestras manos, solamente apelar a la Segunda Sala”, expresó el atacante de 33 años, quien reveló qué les dijo la dirigencia del club tras la presentación judicial.

“Solamente nos dicen que estemos tranquilos, que la defensa fue buena (…). Obviamente en la prensa salen muchas cosas que por ahí estamos un poco nerviosos, pero estamos apelando a lo que dice el cuerpo directivo“, agregó el goleador de San Marcos de Arica con 11 tantos.

De hecho, Melivilú advierte a RedGol que están entrenando a la espera de la resolución, pues “los jugadores estamos con el sueño vivo. Nosotros estamos en Liguilla y apelamos a eso, apelamos a que vamos a competir en la última fecha del campeonato regular”.

En síntesis