Fernando Zapata, gerente general del equipo, lanzó firme recado a Quilín en caso que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina confirme la desafiliación.

San Marcos de Arica dará pelea hasta el final. Así lo avisaron desde el norte mientras esperan el resultado de la apelación, en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Eso, tras ser desafiliados por la Primera Sala.

Fernando Zapata, gerente general del equipo, dijo que “la primera instancia dictó un veredicto desmedido, pero no definitivo: la causa sigue abierta y se agotarán los argumentos técnicos para revertir la medida”.

“La convicción institucional es plena respecto de que el castigo impuesto carece de sustento para llegar a una desafiliación. Esperamos que la Segunda Sala actúe con ecuanimidad jurídica, revise los antecedentes contables y administrativos con rigor técnico y desestime una sanción que destruye el mérito deportivo ”, dijo a El Mercurio.

San Marcos de Arica le avisa a la ANFP

Bajo la voz de su gerente general, Fernando Meza, San Marcos de Arica alzó la voz por el escritoriazo que busca borrarlos de la Primera B y el fútbol chileno. Ahí avisó fuertes medidas contra la ANFP en caso de perder la apelación.

Photosport

“Lo haremos mediante un recurso de protección. El argumento central es que la sanción es arbitraria e ilegal, ya que vulnera derechos constitucionales básicos como el debido proceso, la igualdad ante la ley frente a otros clubes y el daño directo a las fuentes laborales de la institución”, dijo a la citada fuente.

Pero no se quedó ahí, el gerente general de Los Bravos del Morro avisó que “si la Segunda Sala de la ANFP no corrige esta injusticia, se acudirá de inmediato al Tribunal de Arbitraje Deportivo”.

ver también En San Marcos de Arica hablan de la opción de irse a jugar a Perú: “Recuerden bien a quién intentan borrar”

“La dirigencia y el cuerpo legal no dudarán en solicitar medidas cautelares urgentes ante instancias internacionales para frenar cualquier intento de consumar el despojo. Arica defenderá su derecho hasta las últimas consecuencias”, cerró.