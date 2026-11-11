Gabriel Mendoza no estuvo para nada de acuerdo en que el presidente de Blanco y Negro se disculpara con los azules por los festejos de la estrella 35.

Polémica generaron los festejos de Colo Colo por su obtención en la estrella 35. Y es que como se de una revancha se tratara, los albos se acordaron bastante de Universidad de Chile al momento de gritar campeón en esta Liga de Primera 2026.

El mismo Aníbal Mosa tuvo que salir a pedir disculpas por lo mismo, afirmando a los medios que “es parte del fútbol. No tienen que tomarlo tan a pecho, no hay que ser tan grave en esta cuestión. Nosotros teníamos un nudo en la garganta atravesado y teníamos el corazón partido desde el año 2025”.

“Yo les pido también las disculpas a la gente de la Universidad de Chile o a otras personas que se hayan sentido ofendidas, pero la verdad de las cosas que nuestro ánimo era solamente festejar”, añadió el timonel albo.

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Emblema de Colo Colo está en contra de las disculpas de Mosa

Sobre esto uno que contestó el llamado de RedGol fue Gabriel Mendoza, quien en su estiló afirmó a nuestro sitio que “¿para qué pedir disculpas si ya fue? Es lo que se siente en el minuto y lo que sentimos todos los colocolinos en el minuto. Que la sigan teniendo adentro no más, que la tengan adentro”.

En el Cacique se acordaron bastante de la U tras gritar campeón en la Liga de Primera 2026. | Foto: Colo Colo.

“Somos el equipo más grande de Chile, tenemos mejor la hinchada del país y una de las mejores de Sudamérica. Y quién es mejor, además sumando más copas, entonces traigan vino que copas sobran”, agregó.

Para cerrar, el campeón de la Copa Libertadores 1991 declaró que “yo me siento feliz por haber sido campeón. Me siento feliz además porque a los de la contra les vaya mal, me siento feliz porque no lo ganen. Y recordar que equipo grande no desciende, eso es lo más importante”.

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En síntesis