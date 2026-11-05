Gabriel Mendoza se animó con una osada movida si es que los albos logran bajar la estrella 35 este domingo en Chillán.

Colo Colo está a solo un triunfo de gritar campeón en esta Liga de Primera 2026. Si este domingo los albos superan a Ñublense en su visita al Bicentenario Nelson Oyarzún, las celebraciones por la estrella 35 podrán por fin comenzar.

En caso de darse este escenario ideal, el equipo de Fernando Ortiz podría enfrentar las últimas tres fechas del torneo con algo más de tranquilidad. Y de acuerdo a algunos, incluso dando una que otra mano.

Así lo siente Gabriel Mendonza, quien en charla con RedGol afirmó que el Popular perfectamente podría darle una mano a Universidad Católica en la pelea que los cruzados tienen con la U por ser el Chile 2.

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¿Colo Colo ayuda a Católica para perjudicar a la U?

El campeón de la Copa Libertadores 1991 aseguró que “a mí me gustaría ser campeón ante Universidad Católica. Sería lindo, además porque además sería en el Estadio Monumental, a estadio lleno, en un clásico como con la UC”.

“Pero bueno, a lo mejor también hay que asegurar el campeonato en Chillán con a Ñublense y después darle una manito a Católica para el Chile 2. Que la U salga más quemada todavía esperando del Chile 2. Con eso sería más de la UC que de que de nuestro archirrival”, agregó el Coca.

Colo Colo recibirá a Universidad Católica por la fecha 28, un duelo que podría marcar mucho en la lucha por el Chile 2. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que mientras Colo Colo es el cómodo líder del torneo con 58 puntos, la U y la UC luchan por ser el subcampeón y obtener el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores. Los azules por ahora son segundos con 48 unidades, seguidos por los 46 de los cruzados.

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En síntesis