Los albos decidieron que viajarán por bus para enfrentar a Ñublense este domingo en el Bicentenario Nelson Oyarzún, donde pueden consagrarse campeones de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo está a solo una victoria de hacer realidad el título en esta Liga de Primera 2026. Si este domingo el Cacique vence en su visita a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún, los festejos por la estrella 35 podrán por fin comenzar.

Por lo mismo, la planificación para llegar a Chillán será clave en estos días. En el Popular han sido claros en afirmar que no quieren que esto se alargue más de la cuenta, por lo que la misión de todos es sumar los tres puntos en la Región de Ñuble.

Luego de la victoria sobre Puerto Montt del lunes por la Copa Chile los albos tuvieron un entrenamiento por la tarde, para después tener libre el martes. Hoy miércoles quedó pactado el regreso a los entrenamientos, los que se extenderán hasta el sábado pensando en Ñublense.

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Colo Colo decida viajar en bus a Chillán para levantar la copa

De acuerdo a información entregada en TNT Sports, la delegación del Popular viajará durante la tarde del sábado 7 de noviembre en bus rumbo a Chillán, esto luego del entrenamiento en el Estadio Monumental.

Una vez completado el viaje por tierra que dura poco más de cuatro horas, el plantel albo pasará la noche en un hotel para descansar antes de choque ante Ñublense del domingo.

Colo Colo visitará el Nelson Oyarzún con la opción de ganar y ser campeón de la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Tras el partido, ojalá con la copa ya en su poder, el Cacique retornará a Santiago por la misma vía terrestre. Sacando cuentas y dependiendo cuanto duren las hipotéticas celebraciones en Chillán, los albos deberían estar de regreso a la Región Metropolitana entre las 22:00 y 23:00 horas, donde se espera seguirán los festejos.

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Ñublense?

Albos y chillanejos se verán las caras este domingo 8 de noviembre en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis