¿Por qué todavía no salen a la venta las entradas para el partido de Ñublense contra Colo Colo?

Si bien la intención de Ñublense era poner a la venta este martes los tickets, eso aún no sucede. Se espera un lleno en el Nelson Oyarzún.

Colo Colo tiene la posibilidad de ser campeón este domingo ante Ñublense, en Chillán, por lo que la expectación por parte de los hinchas albos es total de cara a ese encuentro.

Los albos dependen de sí mismos. En caso de vencer, levantarán la estrella 35 de su historia, consagrándose como el elenco más ganador del fútbol chileno.

A pesar que desde el domingo se conoce este panorama, las entradas aún no salen a la venta y esto tiene a los hinchas del Cacique con bastante ansiedad.

Si bien desde Ñublense le comunicaron a RedGol el martes a mediodía que la intención era ponerlas a la venta esa misma tarde, finalmente eso no ocurrió.

Por qué se ha demorado la venta de entradas para Ñublense-Colo Colo

Mucho se ha especulado que el partido pudo cambiar de estadio y trasladarse a Concepción, pues el Ester Roa recibe más público. Asunto que descartó la dirigencia de Ñublense.

El retraso en la salida de los tickets se debe a que aún están coordinando con la Delegación Presidencial de la región del Ñuble aspectos logísticos para un evento que revolucionará la ciudad.

ver también Gualberto Jara activa una alerta sobre la renovación de Vozinha en Colo Colo: “Hay que evaluar las condiciones”

Debido a esto, todavía no existe la autorización para que en el sistema Passline se puedan emitir las entradas para los fanáticos de Colo Colo.

La idea del elenco chillanejo es que se pueda llenar el Nelson Oyarzún con los 12 mil espectadores que permite el recinto, entendiendo la alta demanda que habrá. Algo a lo que no están acostumbrados y se debe coordinar con detalle.

Los precios también son un tema a considerar. Si bien en primer instancia se informó que la galería iba a costar más de 30 mil pesos, no sería tan alto el valor.

Se espera contar con la luz verde durante esta jornada para poder sacar las entradas a la venta, las que seguramente en pocos minutos se van a adquirir como pan caliente.