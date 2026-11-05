Una de las abanderadas del Team Chile logró una destacada presentación en Dakar

Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 siguen teniendo a los chilenos como protagonistas. Esta vez fue Laura Fingerhuth quien tuvo una destacada actuación.

La nadadora nacional ya había dado que hablar al alcanzar las finales en 50 y 100 metros pecho, pero ahora llegó más allá al terminar en un muy buen lugar. De esta manera, saca cuentas alegres con lo que ha realizado en Dakar, Senegal.

La alegría de Fingerhuth

En la final de los 50 metros pecho, Laura Fingerhuth consiguió un muy importante 7° lugar. Una de las abanderadas del Team Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 quedó muy contenta con su actuación en Dakar.

“Me siento súper feliz, satisfecha, porque había clasificado octava y mejoré un lugar y mi tiempo de la mañana. Además me sentí mucho mejor en esta carrera”, indicó Laura Fingerhuth. La nadadora tiene solo 17 años, por lo que tiene un enorme futuro por delante.

De esta manera fue la primera chilena en tener una actuación de este nivel en su especialidad. Claro que no fue la única que se lució en el agua, ya que también Joaquín Gálvez concluyó 24º en los 50 metros pecho.

Otros deportistas chilenos, como el triatleta Raimundo San Martín, finalizó 16º en una compleja prueba, marcada por la alta temperatura y nivel de humedad. Incluso llegó a liderar en el ciclismo. La skater Julieta Araya fue novena en street.

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Bruna de Rossetti ganó una medalla de plata con el equipo Interamérica de salto ecuestre. Compartió elenco con deportistas de Estados Unidos, Guatemala y Honduras. La chilena festejó el subcampeonato, aunque este solo es válido para la Federación Internacional y no se considera una prueba inserta en los Juegos Olímpicos.