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Copa Chile

U de Chile vs. Antofagasta: Minuto a minuto por los cuartos de final en Copa Chile

Los azules tienen la obligación de revertir una desventaja de 0-2 en la ida para tener la chance de seguir en carrera por ganar un título en este 2026.

Por Alfonso Zúñiga

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La U busca la remontada ante Antofagasta en Copa Chile.
© PhotosportLa U busca la remontada ante Antofagasta en Copa Chile.

Con el título de Liga de Primera prácticamente inalcanzable, Universidad de Chile buscará en el Estadio Santa Laura dar vuelta el marcador global ante Deportes Antofagasta para meterse en las semifinales de Copa Chile.

Fue hace casi un mes, el 5 de octubre, que los azules jugaron el duelo de ida en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán y sufrieron una dolorosa derrota por 0-2, con anotaciones de Bastián Tapia (53′) y el venezolano José Bandez (57′).

La U de Chile buscará cerrar su convulsionada temporada 2026, especialmente fuera de la cancha, por lo menos con un título en su palmarés, mientras que Antofagasta vuelve a jugar con la Liguilla por el Ascenso en Primera B en el horizonte.

Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y Antofagasta:

AZULES Y PUMAS LLEGARON A SANTA LAURA

Tanto Universidad de Chile como Deportes Antofagasta ya están en los camarines del recinto de Independencia para este duelo clave por Copa Chile.

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A LA 'U' NO LE BASTA CON GANAR

El equipo de Fernando Gago tiene la obligación no sólo de vencer a Antofagasta, sino también de ganar por al menos dos goles de diferencia para forzar la definición por penales y por tres si quiere clasificar directamente a semifinales de Copa Chile.

Cualquier otro resultado clasifica a los "pumas".

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EL MARCADOR QUE DEBE REMONTAR LA 'U'

En el duelo de ida, que se jugó el 7 de octubre en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta sorprendió a los azules y les derrotó por 2-0, con anotaciones de un ex chuncho como Bastián Tapia y del venezolano José Bandez.

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

RedGol ya está instalado en el Estadio Santa Laura para vivir la revancha por los cuartos de final en Copa Chile entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, con una ventaja global de 0-2 a favor de los "Pumas".

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