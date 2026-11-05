Los azules tienen la obligación de revertir una desventaja de 0-2 en la ida para tener la chance de seguir en carrera por ganar un título en este 2026.

Con el título de Liga de Primera prácticamente inalcanzable, Universidad de Chile buscará en el Estadio Santa Laura dar vuelta el marcador global ante Deportes Antofagasta para meterse en las semifinales de Copa Chile.

Fue hace casi un mes, el 5 de octubre, que los azules jugaron el duelo de ida en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán y sufrieron una dolorosa derrota por 0-2, con anotaciones de Bastián Tapia (53′) y el venezolano José Bandez (57′).

La U de Chile buscará cerrar su convulsionada temporada 2026, especialmente fuera de la cancha, por lo menos con un título en su palmarés, mientras que Antofagasta vuelve a jugar con la Liguilla por el Ascenso en Primera B en el horizonte.

Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y Antofagasta: